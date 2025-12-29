Fachverband Gebäude-Klima e. V. lädt ein

Online-Workshop „Raum zum Atmen, Raum zum Lernen“

29.12.2025

Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) lädt zum kostenfreien Online-Workshop „Raum zum Atmen, Raum zum Lernen“ ein. Im Mittelpunkt steht die Raumluftqualität. In den meisten vollbesetzten Klassenräumen stellt sie eine große Herausforderung dar. Unzureichende Lüftung führt zu stickiger Luft mit hohem CO₂-Gehalt und beeinträchtigt damit die Konzentrationsfähigkeit. Die Online-Veranstaltung informiert darüber, wie Lüftungsanlagen in Klassenzimmern sinnvoll nachgerüstet werden können, welche Lösungen sich in der Praxis bewährt haben und wie es derzeit um das Raumklima in unseren Bildungsstätten steht.

Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. lädt zum Online-Workshop „Raum zum Atmen, Raum zum Lernen“ ein.
Bild: FGK

Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. lädt zum Online-Workshop „Raum zum Atmen, Raum zum Lernen“ ein.
Bild: FGK
Anhand konkreter Beispiele wird gezeigt, welche Maßnahmen möglich sind und welchen Einfluss gute Raumluft auf das Lernen und die Gesundheit hat. Darüber hinaus werden Ergebnisse des Forschungsprojekts OLiS (Untersuchungen zur Optimierung maschineller Luftführungskonzepte in Schulen zwecks Verbesserung der Innenraumluftqualität, Behaglichkeit und Energieeffizienz) vorgestellt. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung findet an zwei Terminen statt: am 29. Januar 2026 von 9 bis 12 Uhr und am 4. Februar 2026 von 13 bis 16 Uhr. Sie richtet sich insbesondere an Mitarbeitende von Planungsbüros, Schulträgern oder Behörden und wird für die Verlängerung der Eintragung in der Energieeffizienz-Expertenliste angerechnet. Weitere Informationen, das Programm und den Anmeldelink zu den Online-Workshops „Raum zum Atmen, Raum zum Lernen“ 2026 finden Sie auf www.fgk.de unter „Veranstaltungen“.

Thematisch passende Artikel:

Advertorial/Anzeige

EcoStruxure Panel Server von Schneider Electric

Der Datenserver im Schaltschrank für mehr Transparenz mit wenigen Klicks

Effizienz steigern Verbessern Sie die Energieeffizienz Ihres Unternehmens und reduzieren Sie den Energieverbrauch durch Energieverbrauchsanalysen und Lastgangverfolgung. Panel Server sammeln...

mehr

„Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“

Der BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. wird am 27. Januar 2026 ein Online-Seminar zum Entwurf der novellierten Norm DIN 1986-100 "Entwässerungsanlagen für Gebäude und...

mehr
Advertorial / Anzeige

Das Team für mehr Effizienz

Für jede Projektgröße: Die ausgezeichneten Speicher der Effizienzklasse A und die hochwirksame Vakuum-Sprührohrentgasung von Reflex

Standspeicher mit innovativer Wärmedämmung Als einer der größten und renommiertesten Hersteller Europas kann Reflex seine volle Expertise ausschöpfen, um der derzeitigen Marktsituation...

mehr
Advertorial/Anzeige

Sicherheit im Doppelpack: Pufferspeicher für Hochleistungssysteme

Storatherm Heat Mini V und Storatherm Heat Mini H  die neuen Lösungen für Neubau und Bestand für Systeme mit hohen Volumenströmen, wie beispielsweise einer Wärmepumpe Wie wird eine Wärmepumpe...

mehr

FGK: Online-Workshop „Lüftung in Bildungsstätten“

Das Bewusstsein für Lufthygiene hat in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Covid-19-Pandemie deutlich zugenommen. In vollbesetzten, schlecht belüfteten Klassenräumen steigt nicht nur das...

mehr