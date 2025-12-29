Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) lädt zum kostenfreien Online-Workshop „Raum zum Atmen, Raum zum Lernen“ ein. Im Mittelpunkt steht die Raumluftqualität. In den meisten vollbesetzten Klassenräumen stellt sie eine große Herausforderung dar. Unzureichende Lüftung führt zu stickiger Luft mit hohem CO₂-Gehalt und beeinträchtigt damit die Konzentrationsfähigkeit. Die Online-Veranstaltung informiert darüber, wie Lüftungsanlagen in Klassenzimmern sinnvoll nachgerüstet werden können, welche Lösungen sich in der Praxis bewährt haben und wie es derzeit um das Raumklima in unseren Bildungsstätten steht.

Die Veranstaltung findet an zwei Terminen statt: am 29. Januar 2026 von 9 bis 12 Uhr und am 4. Februar 2026 von 13 bis 16 Uhr. Sie richtet sich insbesondere an Mitarbeitende von Planungsbüros, Schulträgern oder Behörden und wird für die Verlängerung der Eintragung in der Energieeffizienz-Expertenliste angerechnet. Weitere Informationen, das Programm und den Anmeldelink zu den Online-Workshops „Raum zum Atmen, Raum zum Lernen“ 2026 finden Sie auf www.fgk.de unter „Veranstaltungen“.