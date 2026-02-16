Heizungsoptimierung wächst, bleibt aber noch Nische

Mit digitaler Heizungsoptimierung lassen sich 10 bis 20 % Energie einsparen. Davon profitieren Mietende wie Vermietende. Eine neue dena-Umfrage (Deutsche Energie-Agentur) zeigt ein starkes Marktwachstum bei zugleich geringer Marktdurchdringung.

Bild: Kedi Bild: Kedi

Heike Marcinek, Arbeitsgebietsleiterin Klimaneutrale Gebäude bei der dena, sagt: „Ein konsequenter Rollout solcher technischen Lösungen könnte einen entscheidenden Beitrag leisten, die Klimaziele 2030 im Gebäudesektor zu erreichen. Mit diesen digitalen Lösungen können der Energieverbrauch im Gebäudebereich und die damit verbundenen Kosten für Vermietende und Mietende schnell und wirtschaftlich sinken. Die Umlagefähigkeit nimmt der Gebäudewirtschaft die Sorge vor zusätzlichen Belastungen. Damit ist ein wichtiger Anreiz geschaffen, effizientere Betriebsweisen endlich breit auszurollen.“

Weitere Vorteile dieser digitalen Lösungen sind u. a. eine vorausschauende Wartung, die Erhebung von Datengrundlagen für die Planung passgenauer Sanierungsmaßnahmen oder die einfachere Erfüllung von Pflichten zur Heizungsprüfung und -optimierung. Vermietende können die entstehenden Kosten häufig auf die Nebenkosten umlegen, was wiederum servicebasierte Geschäftsmodelle ermöglicht. Ein effizienterer Anlagenbetrieb sorgt dafür, dass Mietende weniger Energie verbrauchen und somit trotz der Umlage Kosten sparen.

Hinweis zur Umfrage: Die Ergebnisse der Umfrage basieren auf einer Online-Befragung von Anbietenden digitaler Heizungsmonitoring- und -optimierungslösungen. Im Zeitraum vom 5. August bis 30. November wurden 41 Anbietende befragt. Weitere Informationen finden Sie hier.