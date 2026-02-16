Dena-Umfrage:Digitales Heizungsmonitoring in deutschen Mehrfamilienhäusern

Heizungsoptimierung wächst, bleibt aber noch Nische

16.02.2026

Mit digitaler Heizungsoptimierung lassen sich 10 bis 20 % Energie einsparen. Davon profitieren Mietende wie Vermietende. Eine neue dena-Umfrage (Deutsche Energie-Agentur) zeigt ein starkes Marktwachstum bei zugleich geringer Marktdurchdringung.

Bild: Kedi

Bild: Kedi
Die Heizsaison ist in vollem Gange und mit ihr ein bekanntes Problem: Die meisten Heizungsanlagen in Deutschland arbeiten ineffizient. Dabei sind digitale Lösungen zur Überwachung und Optimierung des Heizbetriebs längst verfügbar. Den aktuellen Stand zeigt die Umfrage “Digitales Heizungsmonitoring in deutschen Mehrfamilienhäusern” des Kompetenzzentrums für Energieeffizienz durch Digitalisierung (KEDi) unter Technologieanbietenden. Positiv ist, dass die angebotenen Lösungen mehr in die Anwendung kommen – in den vergangenen 3 Jahren verzeichneten die teilnehmenden Unternehmen jährliche Wachstumsraten von über 50 %. Allerdings geht dieses Wachstum von einem niedrigen Gesamtniveau aus, und es wären deutlich höhere Zuwachsraten möglich. Laut Umfrage sind digitale Lösungen derzeit nur in knapp über 4 % der Mehrfamilienhäuser im Einsatz.

Heike Marcinek, Arbeitsgebietsleiterin Klimaneutrale Gebäude bei der dena, sagt: „Ein konsequenter Rollout solcher technischen Lösungen könnte einen entscheidenden Beitrag leisten, die Klimaziele 2030 im Gebäudesektor zu erreichen. Mit diesen digitalen Lösungen können der Energieverbrauch im Gebäudebereich und die damit verbundenen Kosten für Vermietende und Mietende schnell und wirtschaftlich sinken. Die Umlagefähigkeit nimmt der Gebäudewirtschaft die Sorge vor zusätzlichen Belastungen. Damit ist ein wichtiger Anreiz geschaffen, effizientere Betriebsweisen endlich breit auszurollen.“

Weitere Vorteile dieser digitalen Lösungen sind u. a. eine vorausschauende Wartung, die Erhebung von Datengrundlagen für die Planung passgenauer Sanierungsmaßnahmen oder die einfachere Erfüllung von Pflichten zur Heizungsprüfung und -optimierung. Vermietende können die entstehenden Kosten häufig auf die Nebenkosten umlegen, was wiederum servicebasierte Geschäftsmodelle ermöglicht. Ein effizienterer Anlagenbetrieb sorgt dafür, dass Mietende weniger Energie verbrauchen und somit trotz der Umlage Kosten sparen.

Hinweis zur Umfrage: Die Ergebnisse der Umfrage basieren auf einer Online-Befragung von Anbietenden digitaler Heizungsmonitoring- und -optimierungslösungen. Im Zeitraum vom 5. August bis 30. November wurden 41 Anbietende befragt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Thematisch passende Artikel:

Heizungsreport enthüllt verborgene Sparpotenziale in Mehrfamilienhäusern

Eine datenbasierte Analyse aus über 2.000 Heizungskellern zeigt enormes Potenzial für digitale Optimierung zur Senkung von Energiekosten und Beschleunigung der Wärmewende in Mehrfamilienhäusern....

mehr

Wärmepumpen in älteren und größeren Mehrfamilienhäusern

Der Umstieg auf Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern bietet laut der Deutschen Energie-Agentur (dena) großes Potenzial, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Ein neuer Leitfaden...

mehr

dena Experten-Umfrage: Hauseigentümer wollen Wärmepumpen

Energieberatende und Bauherren brauchen verlässliche Informationen

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat kürzlich die Ergebnisse einer Umfrage unter den Energieeffizienz-Experten der dena-Energieeffizienz-Expertenliste veröffentlicht. Die Liste ist ein...

mehr
Ausgabe 11/2018

Solarthermie in Mehrfamilienhäusern

Wärmeversorgung über ein Mikrowärmenetz

Um neben der Strom- auch die Wärmewende zu schaffen, muss die Solarthermie bei der Erneuerung der Wärmeversorgung von Gebäuden im Bestand zukünftig sehr viel stärker berücksichtigt werden....

mehr