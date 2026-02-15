Schutz der kritischen Infrastruktur

DVGW begrüßt Verabschiedung des KRITIS-Dachgesetzes im Bundestag

15.02.2026

Es braucht eine tragfähige Balance zwischen Sicherheit, Praktikabilität und wirtschaftlicher Umsetzbarkeit zum Schutz der kritischen Infrastruktur.
Bild: Clipdealer

Es braucht eine tragfähige Balance zwischen Sicherheit, Praktikabilität und wirtschaftlicher Umsetzbarkeit zum Schutz der kritischen Infrastruktur.
Bild: Clipdealer
Zum kürzlich vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Gesetz zur Stärkung Kritischer Anlagen (KRITIS-Dachgesetz) erklärt Dr. Wolf Merkel, Vorstand Wasser des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.): „Die Gas- und Wasserversorgung zählt zu den zentralen kritischen Infrastrukturen unseres Landes. Angesichts der veränderten sicherheitspolitischen Lage braucht sie verlässliche und stabile politische Rahmenbedingungen. Die Trinkwasserversorgung in Deutschland gehört zwar zu den leistungsfähigsten weltweit – gleichzeitig nehmen physische und digitale Angriffe auf kritische Infrastrukturen spürbar zu. Der mehrtägige Stromausfall als Folge eines Anschlags zu Jahresbeginn in Berlin hat deutlich gemacht, wie verwundbar Versorgungssysteme sein können.

Vor diesem Hintergrund ist es richtig und überfällig, dass das KRITIS-Dachgesetz nun verabschiedet wurde. Es ist gut, dass die politisch Verantwortlichen den Handlungsbedarf erkannt haben. Ein hundertprozentiger Schutz der kritischen Infrastruktur gegen Anschläge, die mit hoher krimineller Energie verübt werden, ist nicht möglich. Es braucht aber eine tragfähige Balance zwischen Sicherheit, Praktikabilität und wirtschaftlicher Umsetzbarkeit. Die technische Selbstverwaltung muss dabei eine zentrale Rolle spielen – sie garantiert praxisnahe, verlässliche und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen. Bei der praktischen Umsetzung wird sich der DVGW mit seiner technisch-wissenschaftlichen Expertise einbringen und sein Regelwerk fortschreiben und anpassen. Mit Blick auf die Transparenzpflicht sagen wir: Nicht jeder muss wissen, wo Leitungen der kritischen Infrastruktur verlaufen.“

Thematisch passende Artikel:

Resilienz Kritischer Infrastrukturen physisch stärken

Kritische Infrastrukturen (KRITIS) sind laut Definition Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung u. a....

mehr

White Paper: Was Bauherren und Betreiber wissen müssen

Die Bundesregierung will mit dem neuen KRITIS-Dachgesetz die Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen gegenüber allen Arten von Gefahren deutlich stärken. In einem aktuellen White Paper...

mehr
Ausgabe 5/2025

BACnet/SC-Router in kritischen ­Infrastrukturen

Sichere Datenkommunikation der Gebäudeautomation

Die BACnet-Vernetzung erfolgt über ein Netzwerk, das auf einer Ethernet- oder RS-485-Infrastruktur basiert (BACnet/IP bzw. BACnet MS/TP). Es gibt verschiedene Arten von BACnet-fähigen Geräten,...

mehr
Ausgabe 05/2024 Höhere mechanische Stabilität

Ableiter für kritische Anlagen

Die neuen DACN1-25CVGS von Citel sind insbesondere für den Einsatz auf der AC-Seite in kritischen Infrastrukturen, großen Industrieanlagen und wichtigen Installationen in professionellen...

mehr