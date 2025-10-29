BTGA-Online-Seminar

"Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke"

29.10.2025

Der BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. wird am 27. Januar 2026 ein Online-Seminar zum Entwurf der novellierten Norm DIN 1986-100 "Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke" durchführen: Fachkundige aus Wissenschaft und Praxis werden die zahlreichen Neuerungen und Anpassungen vorstellen, die mit der Überarbeitung der Norm einhergehen.
Bild: BTGA

Das Seminar findet von 10:00 bis 12:30 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 19,90 € (zuzüglich Mehrwertsteuer) für Mitglieder der BTGA-Organisation und 39,90 € (zuzüglich Mehrwertsteuer) für Nichtmitglieder. Die Veranstaltung ist an Planer, Anlagenbauer, Betreiber, Verantwortliche aus Kommunen und Vertreter der Industrie gerichtet. Anmeldungen sind bis zum 14. Januar 2026 per E-Mail an mueller@btga.de möglich.
Die DIN 1986-100 wird aktuell umfassend überarbeitet. Ein Entwurf liegt bereits vor; die Veröffentlichung als Weißdruck ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Ziel des Online-Seminars ist es, über die geplanten Änderungen zu informieren und den Teilnehmenden Gelegenheit zum Austausch mit den Experten zu geben. Außerdem sollen die Themen "Auslegungs- und Installationsregeln für Abwasserhebeanlagen", "Schutz vor Rückstau und Überflutungen" und "Neue Planungsanforderungen für die Gebäudeentwässerung" behandelt werden.

Der Flyer mit dem ausführlichen Tagungsprogramm steht unter dem Link bereit.

