VdZ und VDS veröffentlichen SHK Konjunkturbarometer Q4/2025

Positive Impulse aus Bestand und Neubau

Im Nichtwohnbau zeigt sich aktuell eine rückläufige Entwicklung der Baugenehmigungen. Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand können diese Rückgänge z. T. kompensieren, sodass für 2026 insgesamt von einer weitgehend stagnierenden Entwicklung der Bauinvestitionen auszugehen ist.

Produktbereiche entwickeln sich unterschiedlich

Industrie und Installationsbetriebe im Plus, Großhandel bleibt unter Druck

