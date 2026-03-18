Stärkung der TGA-Verbände

VDKF neuer Gesellschafter der TGA-Repräsentanz Berlin

18.03.2026

Die TGA-Repräsentanz Berlin wird seit Anfang des Jahres von einem weiteren führenden Verband der TGA-Branche getragen: Der VDKF (Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.) ist dem Bündnis als Gesellschafter beigetreten. Die seit 2014 bestehende TGA-Repräsentanz Berlin wurde bisher vom Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), vom Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK), vom Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. (RLT-Verband) und vom VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik getragen.

Frank Ernst (l.) und Marcel Rehder besiegeln die Zusammenarbeit der Verbände in der TGA-Repräsentanz Berlin.
Bild: Christoph Brauneis / VDKF e. V.

Frank Ernst (l.) und Marcel Rehder besiegeln die Zusammenarbeit der Verbände in der TGA-Repräsentanz Berlin.
Bild: Christoph Brauneis / VDKF e. V.
„Die Zusammenarbeit in der TGA-Repräsentanz Berlin ermöglicht es dem VDKF, die Themen und die große Bedeutung der Kälte- und Klimabranche gegenüber der Öffentlichkeit und den politischen Entscheidungsträgern stärker in den Fokus zu rücken“, sagte Marcel Rehder, Geschäftsführer des VDKF. „Wir wollen die für unsere Branche maßgeblichen Themen gemeinsam weiterentwickeln und aktiv vorantreiben. Gleichzeitig möchten wir den fachlichen Austausch mit den anderen TGA-Verbänden intensivieren, um unsere Positionen aufeinander abzustimmen. So können wir als Teil der TGA-Repräsentanz unsere Interessen zielgerichtet und geschlossen nach außen vertreten.“

„Der Beitritt des VDKF stärkt das wirtschaftspolitische Gewicht der TGA-Repräsentanz Berlin“, erklärte Frank Ernst, Geschäftsführer der TGA-Repräsentanz Berlin. „Dadurch können wir unsere Sichtbarkeit auf der Bundesebene weiter erhöhen und unsere politische Kommunikation weiter bündeln und stärken.“

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