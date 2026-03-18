VDKF neuer Gesellschafter der TGA-Repräsentanz Berlin

Die TGA-Repräsentanz Berlin wird seit Anfang des Jahres von einem weiteren führenden Verband der TGA-Branche getragen: Der VDKF (Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.) ist dem Bündnis als Gesellschafter beigetreten. Die seit 2014 bestehende TGA-Repräsentanz Berlin wurde bisher vom Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), vom Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK), vom Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. (RLT-Verband) und vom VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik getragen.

Frank Ernst (l.) und Marcel Rehder besiegeln die Zusammenarbeit der Verbände in der TGA-Repräsentanz Berlin.

Bild: Christoph Brauneis / VDKF e. V. Frank Ernst (l.) und Marcel Rehder besiegeln die Zusammenarbeit der Verbände in der TGA-Repräsentanz Berlin. Bild: Christoph Brauneis / VDKF e. V.

„Der Beitritt des VDKF stärkt das wirtschaftspolitische Gewicht der TGA-Repräsentanz Berlin“, erklärte Frank Ernst, Geschäftsführer der TGA-Repräsentanz Berlin. „Dadurch können wir unsere Sichtbarkeit auf der Bundesebene weiter erhöhen und unsere politische Kommunikation weiter bündeln und stärken.“