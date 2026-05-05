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Industrie und Installation stabiler als der Großhandel

Über die Vertriebsstufen hinweg ergibt sich ein differenziertes Bild: Industrie (+8) und installierende Unternehmen (+15) bewerten die Konjunktur im 1. Quartal 2026 deutlich besser als der Großhandel (−14). Die Industrie verzeichnet inzwischen das 5. positive Quartal in Folge. Im Auslandsgeschäft liegt das Geschäftsklima mit +11 Punkten leicht über dem Inlandsgeschäft; zugleich fallen die Erwartungen für das kommende Quartal günstiger aus als die momentane Auslandsauftragslage.

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Im Großhandel zeigt sich trotz weiterhin negativer Werte eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal. Zusammen mit positiven Umsatzentwicklungen gibt dies Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Die Ausstellungen werden jedoch weiterhin schwach bewertet.

Unterschiedliche Dynamik in den Produktbereichen

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„Aus der Bauwirtschaft kamen zum Jahreswechsel 2025/2026 erste positive Impulse, die auch für die Haus- und Gebäudetechnik Hoffnung auf eine Belebung machten. Diese Hoffnung hat sich bislang jedoch nicht erfüllt. Geopolitische Unsicherheiten, steigende Energiepreise und höhere Immobilienzinsen sorgen erneut für Zurückhaltung bei Investoren und Eigenheimbesitzern. Mehrere Krisen gleichzeitig sowie die anhaltende Verunsicherung durch energie- und gebäudepolitische Debatten haben die Branche zusätzlich belastet. Jetzt kommt es auf klare und verlässliche politische Rahmenbedingungen an – und auf deren zügige Umsetzung“, betont Jens J. Wischmann, Geschäftsführer von VdZ und VDS.

Das SHK-Konjunkturbarometer

Das SHK-Konjunkturbarometer entsteht unter Beteiligung der Verbände DG Haustechnik, VDMA Armaturen und ZVSHK und wird von der VdZ und der VDS quartalsweise herausgegeben. Weitere Informationen zum aktuellen SHK-Konjunkturbarometer sowie zu früheren Ausgaben finden Sie unter folgendem Link.