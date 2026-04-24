Neuer Geschäftsführer bei inVENTer

Peter Heine hat am 01. April 2026 seine Tätigkeit als Geschäftsführer des Lüftungsspezialisten inVENTer aufgenommen. Heine verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung und Weiterentwicklung mittelständisch geprägter Produktionsunternehmen als Teil internationaler Konzerne. Sein Schwerpunkt liegt in der umfassenden Organisations- und Geschäftsentwicklung. Zusammen mit dem inVENTer-Team liegt die Aufgabe nun darin, die Aktivitäten des Unternehmens gezielt weiter auszubauen.

Peter Heine, neuer Geschäftsführer des Lüftungsspezialisten inVENTer.

Bild: inVENTer Peter Heine, neuer Geschäftsführer des Lüftungsspezialisten inVENTer. Bild: inVENTer

Heine übernimmt die Leitung des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld, das bislang noch nicht an das Niveau vergangener Jahre anknüpfen konnte. Zudem agiert die Branche unter dem Einfluss zunehmend anspruchsvoller politischer Rahmenbedingungen, die zusätzliche Unsicherheiten mit sich bringen. Dennoch ist es inVENTer nach eigenen Aussagen in den vergangenen Jahren gelungen, Bestnoten von Kundinnen und Kunden für Produkte und Services zu erhalten. Aufbauend darauf wird Heine gemeinsam mit dem gesamten inVENTer-Team weiter an einem attraktiven Produktangebot arbeiten und das Unternehmen im engen Dialog mit Kunden und Partnern gezielt weiterentwickeln.