Weiterentwicklung der Potentiale des Lüftungsspezialisten

Neuer Geschäftsführer bei inVENTer

24.04.2026

Peter Heine hat am 01. April 2026 seine Tätigkeit als Geschäftsführer des Lüftungsspezialisten inVENTer aufgenommen. Heine verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung und Weiterentwicklung mittelständisch geprägter Produktionsunternehmen als Teil internationaler Konzerne. Sein Schwerpunkt liegt in der umfassenden Organisations- und Geschäftsentwicklung. Zusammen mit dem inVENTer-Team liegt die Aufgabe nun darin, die Aktivitäten des Unternehmens gezielt weiter auszubauen.

Peter Heine, neuer Geschäftsführer des Lüftungsspezialisten inVENTer.
Bild: inVENTer

Peter Heine, neuer Geschäftsführer des Lüftungsspezialisten inVENTer.
Bild: inVENTer
Nach Stationen in verschiedenen Industrieunternehmen sowie in der Beratung verantwortete Heine u. a. das Geschäft mit Lüftungsprodukten bei der Marley Deutschland GmbH, einem Unternehmen der Aliaxis-Gruppe. Der Fokus lag darauf, das erfolgreiche Geschäft mit aktiven und passiven Lüftungsprodukten über verschiedene Vertriebskanäle hinweg sowie international auszubauen und zugleich interne Prozesse konsequent kundenorientiert auszurichten. Seine internationale Erfahrung sammelte Heine u. a. in China, Brasilien und Ungarn. In leitenden Funktionen verantwortete er Veränderungsprozesse und den Ausbau der lokalen Wertschöpfung als Voraussetzung für die Erweiterung des Geschäfts.

Heine übernimmt die Leitung des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld, das bislang noch nicht an das Niveau vergangener Jahre anknüpfen konnte. Zudem agiert die Branche unter dem Einfluss zunehmend anspruchsvoller politischer Rahmenbedingungen, die zusätzliche Unsicherheiten mit sich bringen. Dennoch ist es inVENTer nach eigenen Aussagen in den vergangenen Jahren gelungen, Bestnoten von Kundinnen und Kunden für Produkte und Services zu erhalten. Aufbauend darauf wird Heine gemeinsam mit dem gesamten inVENTer-Team weiter an einem attraktiven Produktangebot arbeiten und das Unternehmen im engen Dialog mit Kunden und Partnern gezielt weiterentwickeln.

Thematisch passende Artikel:

Neuer Geschäftsführer bei Wolf Anlagen-Technik

Seit dem 1. September 2025 ist Gernot Puntigam neuer Geschäftsführer bei der Wolf Anlagen-Technik GmbH & Co. KG. Puntigam verfügt über langjährige, international geprägte Erfahrung in Asien,...

mehr

Helios Ventilatoren: Neuer Schulungsreferent und Außendienstmitarbeiter

Neue Mitarbeiter bringen langjährige Erfahrung im SHKL-Bereich mit

Beim Lüftungsspezialisten Helios Ventilatoren sind ab sofort Bernd Klinger als neuer Schulungsreferent und Jörg Schwier als neuer Außendienstmit-arbeiter tätig. Klinger ist gelernter Sanitär- und...

mehr

ITA engineering erweitert Geschäftsführung

Die ITA engineering GmbH baut ihre Unternehmensleitung aus: Seit Februar 2026 ergänzt Dipl.-Ing. (FH), MBA & Eng. Gernot Stachel die Geschäftsführung des Ingenieurunternehmens für Technische...

mehr

Pewo erweitert Geschäftsführung

Vertrieb stärker aufgestellt

Die Pewo Energietechnik GmbH setzt ihren Wachstumskurs fort und verstärkt mit Dr. Ralf Meyer ihre Geschäftsführung. Der Diplomkaufmann verantwortete zuletzt als Head of Commercial Business bei...

mehr

Kältetechnik bei Eckelmann mit neuer Leitung

Thomas Behr neuer Leiter für Kälte- und Gebäudeleittechnik

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 übernimmt Thomas Behr die Leitung des Sektors Kälte- und Gebäudeleittechnik bei der Eckelmann AG. Er tritt die Nachfolge von Dr.-Ing. Frank Uhlemann an, der seine...

mehr