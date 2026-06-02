Mitgliederversammlung 2026 BVF e. V.

Flächenheizung und Flächenkühlung als Schlüsseltechnologie für klimaneutrale Gebäude

02.06.2026

Am 19. und 20. Mai 2026 fand die Mitgliederversammlung des Bundesverbands Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V. (BVF) in der Schlüter WorkBox der Schlüter-Systems KG in Iserlohn statt. Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsunternehmen nutzten die Veranstaltung zum intensiven Austausch über aktuelle Marktentwicklungen, regulatorische Rahmenbedingungen sowie die Zukunftsperspektiven der Flächenheizung und Flächenkühlung.

Am 19. und 20. Mai 2026 fand die Mitgliederversammlung des Bundesverbands Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V. statt.
Bild: BVF

Am 19. und 20. Mai 2026 fand die Mitgliederversammlung des Bundesverbands Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V. statt.
Bild: BVF
Das traditionelle Get together am Vorabend der Mitgliederversammlung fand in diesem Jahr im Hotel VierJahreszeiten in Iserlohn statt. Eine bunte Mischung aus VertreterInnen der Mitgliedsunternehmen tauschten sich intensiv in lockerer Atmosphäre aus und lebten den Netzwerkgedanken des Bundesverbands Flächenheizungen und Flächenkühlungen. Zahlreiche neue Mitgliedsunternehmen sowie engagierte Teilnehmer langjähriger Verbandsmitglieder kamen ins Gespräch und in den Austausch.

Im Bericht des Vorstandsvorsitzenden ging Ulrich Stahl auf die aktuellen Entwicklungen der Branche ein und machte deutlich, dass es Zeit werde, „Licht ins Dunkel der regulatorischen Vorgaben zu bringen“. Die langfristigen Perspektiven für die Systeme der Flächenheizung und Flächenkühlung seien hervorragend. Insbesondere die Bestandssanierung werde die große Aufgabe der kommenden Jahre sein – und genau hierfür biete die Branche die passenden Lösungen.

„Niedertemperatur ist der Schlüssel für den Einsatz erneuerbarer Energien. Flächenheizung und Flächenkühlung liefern die notwendige Infrastruktur für den effizienten Einsatz der Wärmepumpe“, erläuterte Stahl. Gleichzeitig werde die stille Kühlung zum zweiten großen Zukunftsthema. Durch die Folgen des Klimawandels entwickele sich Flächenkühlung zunehmend „vom Luxusgut zur absoluten Notwendigkeit“ und ermögliche Kühlung ohne zusätzlichen CO₂-Abdruck. „Sanftes Kühlen im Sommer in Kombination mit behaglicher Wärme im Winter können nur die Systeme der Flächenheizung und -kühlung leisten. Damit sind wir der zentrale Lösungsanbieter für das klimaneutrale Gebäude der Zukunft“, so Stahl weiter. Aufgabe des Verbandes sei es nun, durch aktive und ausdauernde Öffentlichkeitsarbeit das Bewusstsein hierfür weiter zu schärfen.

Geschäftsführer Axel Grimm blickte vorsichtig optimistisch auf die Marktentwicklung. Er stellte fest, dass die Baugenehmigungen wieder anziehen und damit hoffentlich die Talsohle durchschritten sei. Zudem fasste Grimm die für den Verband relevanten Inhalte des Entwurfs des Gebäudeenergiegesetz-Modernisierungsgesetzes (GModG) zusammen und unterstrich, dass sich für die Flächenheizung und Flächenkühlung sogar moderate Verbesserungen abzeichnen.

Ergänzend zu den Berichten des Vorstandes wurden im Rahmen der Mitgliederversammlung die aktuellen Aktivitäten und Arbeitsergebnisse der Arbeitskreise vorgestellt. Dabei wurde deutlich, wie intensiv der BVF an technischen, regulatorischen und kommunikativen Themen arbeitet. Ein besonderer Programmpunkt der Mitgliederversammlung war erneut die Ehrung langjähriger Mitgliedsunternehmen. Die Urkunden für die anwesenden Unternehmen wurden feierlich überreicht. Turnusgemäß stand im Rahmen der Mitgliederversammlung auch die Wahl des Vorstandes an. Der bisherige Vorstand mit Ulrich Stahl als Vorstandsvorsitzendem sowie Michael Muerköster und Andreas Piephans stellte sich nach drei Jahren Amtszeit erneut zur Wahl. Die Mitglieder bestätigten den Vorstand einstimmig für weitere drei Jahre im Amt. Der wiedergewählte Vorstand bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und die Bestätigung seiner bisherigen Arbeit.

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