Bundeskabinett beschließt Novelle des Wärmeplanungsgesetzes

Das Bundeskabinett hat heute den Gesetzentwurf zur Änderung des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) beschlossen. Der vom Bundeswirtschaftsministerium und Bundesbauministerium eingebrachte Entwurf sieht eine deutliche Entlastung kleiner Kommunen bei der Wärmeplanung vor. Für Kommunen mit bis zu 15.000 Einwohnern wird ein stark vereinfachtes Verfahren eingeführt, die sogenannte „kleine Wärmeplanung“.

Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie.

Bild: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Bild: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Verena Hubertz.

Bild: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Verena Hubertz. Bild: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Die „kleine Wärmeplanung“ ist eine zusätzliche Verfahrensoption. Die für die Wärmeplanung verantwortlichen Stellen können selbst entscheiden, ob sie dieses Verfahren nutzen möchten. Eine landesrechtliche Umsetzung ist nicht erforderlich. Aufwand und Verfahrensdauer sind in diesem Verfahren deutlich reduziert, da Bestands- und Potenzialanalysen, die Entwicklung von Zielszenarien sowie eine umfassende Dokumentation weitgehend entfallen.

Darüber hinaus werden die Vorgaben zur Datenerhebung und -verarbeitung praxistauglicher gestaltet. Bestehende rechtliche Unsicherheiten werden beseitigt. Die Digitalisierung wird mit einer neuen, über die föderalen Ebenen hinweg nutzbaren IT-Infrastruktur vorangetrieben. Der hier geschaffene „Datenraum Wärmeplanung“ wird die Nutzung der Ergebnisdaten und die Bereitstellung von Eingangsdaten erheblich erleichtern, z. B. im Rahmen der Fortschreibung der Wärmepläne. Die Ergebnisse der Wärmeplanung sind insbesondere für die Planung und Entwicklung der vorgelagerten Energieinfrastrukturen von großer Bedeutung.

Zudem werden mit der vorliegenden Novelle europarechtliche Vorgaben aus der EU-Energieeffizienzrichtlinie umgesetzt. Für Gemeindegebiete mit mehr als 45.000 Einwohnern ist im Rahmen der Fortschreibung der Wärmepläne eine Planung der Kälteversorgung durchzuführen. Schließlich wird die Frist für die Erstellung von Wärmenetzausbau- und Dekarbonisierungsfahrplänen für die Betreiber industrieller Wärmenetze von Ende 2026 auf Ende 2030 verlängert.

Mit Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes zum 1. Januar 2024 wurde die Wärmeplanung in Deutschland flächendeckend eingeführt. In der Wärmeplanung treten die Akteurinnen und Akteure vor Ort in den Austausch über die zukünftige Entwicklung der lokalen Wärmeversorgung hin zur Klimaneutralität. Zentrales Element der Wärmeplanung ist die Einteilung des Gemeindegebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete (z.B. Wärmenetz, Gebiet für die dezentrale Versorgung). Die Wärmeplanung hat damit maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Energieinfrastrukturen und die Erreichung der Klimaziele im Energie- und Gebäudesektor.