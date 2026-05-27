Herausragenden Leistungen in sechs Ausbildungsberufen

BTGA ehrt die besten Auszubildenden der TGA-Branche

27.05.2026

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA) e.V. hat die bundesweit besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2025 geehrt. Die Auszeichnung fand im Rahmen der Jahrestagung des Verbands Anfang Mai 2026 in Oberursel statt. Der BTGA würdigte damit die herausragenden Leistungen der Jugendlichen in sechs Ausbildungsberufen. Ebenfalls geehrt wurden die ausbildenden Unternehmen für ihre ausgezeichnete betriebliche Ausbildung. Die prämierten Jugendlichen erhielten neben ihren Urkunden auch Schecks im Gesamtwert von 9.000 €. Überreicht wurden die Preise von BTGA-Präsident Jan Opländer und dem Vorsitzenden des Zentralen Berufsbildungsausschusses Andreas Neyen.

Der BTGA zeichnete die besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2025 in der Eventlocation „Güterbahnhof Bad Homburg“ aus.
Bild: ja / BTGA e.V.

Der BTGA zeichnete die besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2025 in der Eventlocation „Güterbahnhof Bad Homburg“ aus.
Bild: ja / BTGA e.V.

Als beste Auszubildende wurden geehrt: Lars Baumann (Anlagenmechaniker SHK), Wivo – Wilfried Vollmer GmbH – ein Unternehmen der Konzmann Gruppe, Achern; Mattis Heine (Industriekaufmann), NHD Beteiligungs GmbH – ein Unternehmen der Daume Gruppe, Duderstadt; Isabel Henneken (Industriekauffrau), Salvia Gebäudetechnik GmbH, Eislingen; Ylenia Stock (Industriekauffrau), EAB Elektroanlagenbau GmbH Rhein/Main – ein Unternehmen der Elevion Group, Dietzenbach; Arkadiusz Aleksa (Technischer Systemplaner), GA-tec Gebäude- und Anlagentechnik GmbH, Köln; Julian Maurer (Technischer Systemplaner), Diehl GmbH, Kaiserslautern; Yannis Prieur (Elektroniker für Betriebstechnik), Entega AG, Darmstadt; Maximilian Rötzsch (Mechatroniker für Kältetechnik), ST Gebäudetechnik GmbH, Potsdam und Moritz Ulm (Konstruktionsmechaniker), Daldrop + Dr.Ing.Huber GmbH + Co. KG, Neckartailfingen.

Die Auszeichnungen für die Ausbildungsbetriebe nahmen entgegen: Oliver Rennig, Konzmann GmbH, Friedrichshafen; Nikolaus Daume, Daume GmbH, Duderstadt; Stefanie Lampe, EAB Elektroanlagenbau GmbH Rhein/Main, Dietzenbach; Clemens Wittmer, GA-tec Gebäude- und Anlagentechnik GmbH, Köln; Katja Horn, Diehl GmbH, Kaiserslautern; Jürgen Grund, Entega AG, Griesheim; Markus Herzog, ST Gebäudetechnik GmbH, Potsdam und Alexander Post, Daldrop + Dr.Ing.Huber GmbH + Co. KG.

Thematisch passende Artikel:

Ausgabe 06/2022

Beste Auszubildende der TGA-Branche ausgezeichnet

Der BTGA hat die bundesweit besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2021 ausgezeichnet. Die Ehrung fand Anfang Mai 2022 im Rahmen des TGA-Wirtschaftsforums in Berlin statt. Der...

mehr
Ausgabe 12/2021

Beste Auszubildende der TGA-Branche geehrt

Der BTGA hat die bundesweit besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2020 ausgezeichnet. Die Ehrung fand Mitte Oktober 2021 im Rahmen der Jahrestagung des Verbands in Saarbrücken...

mehr
Ausgabe 7-8/2019

Beste Auszubildende der TGA-Branche geehrt

Der BTGA hat die bundesweit besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2018 ausgezeichnet. Die Ehrung fand im Rahmen der Jahrestagung des Verbands in Bad Neuenahr statt. Der BTGA...

mehr
Ausgabe 06/2025

BTGA zeichnet die besten Auszubildenden der TGA-Branche aus

Der BTGA hat die bundesweit besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2024 ausgezeichnet. Die Ehrung fand im Rahmen der Jahrestagung des Verbands Anfang Mai 2025 in Böblingen...

mehr
Ausgabe 06/2024

BTGA zeichnet die besten Auszubildenden der TGA-Branche aus

Der BTGA hat die bundesweit besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2023 ausgezeichnet. Die Ehrung fand im Rahmen der Jahrestagung des Verbands Ende April 2024 in Magdeburg statt....

mehr