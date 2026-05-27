BTGA ehrt die besten Auszubildenden der TGA-Branche

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA) e.V. hat die bundesweit besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2025 geehrt. Die Auszeichnung fand im Rahmen der Jahrestagung des Verbands Anfang Mai 2026 in Oberursel statt. Der BTGA würdigte damit die herausragenden Leistungen der Jugendlichen in sechs Ausbildungsberufen. Ebenfalls geehrt wurden die ausbildenden Unternehmen für ihre ausgezeichnete betriebliche Ausbildung. Die prämierten Jugendlichen erhielten neben ihren Urkunden auch Schecks im Gesamtwert von 9.000 €. Überreicht wurden die Preise von BTGA-Präsident Jan Opländer und dem Vorsitzenden des Zentralen Berufsbildungsausschusses Andreas Neyen.

Der BTGA zeichnete die besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2025 in der Eventlocation „Güterbahnhof Bad Homburg“ aus.

Bild: ja / BTGA e.V. Der BTGA zeichnete die besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2025 in der Eventlocation „Güterbahnhof Bad Homburg“ aus. Bild: ja / BTGA e.V.

Als beste Auszubildende wurden geehrt: Lars Baumann (Anlagenmechaniker SHK), Wivo – Wilfried Vollmer GmbH – ein Unternehmen der Konzmann Gruppe, Achern; Mattis Heine (Industriekaufmann), NHD Beteiligungs GmbH – ein Unternehmen der Daume Gruppe, Duderstadt; Isabel Henneken (Industriekauffrau), Salvia Gebäudetechnik GmbH, Eislingen; Ylenia Stock (Industriekauffrau), EAB Elektroanlagenbau GmbH Rhein/Main – ein Unternehmen der Elevion Group, Dietzenbach; Arkadiusz Aleksa (Technischer Systemplaner), GA-tec Gebäude- und Anlagentechnik GmbH, Köln; Julian Maurer (Technischer Systemplaner), Diehl GmbH, Kaiserslautern; Yannis Prieur (Elektroniker für Betriebstechnik), Entega AG, Darmstadt; Maximilian Rötzsch (Mechatroniker für Kältetechnik), ST Gebäudetechnik GmbH, Potsdam und Moritz Ulm (Konstruktionsmechaniker), Daldrop + Dr.Ing.Huber GmbH + Co. KG, Neckartailfingen.

Die Auszeichnungen für die Ausbildungsbetriebe nahmen entgegen: Oliver Rennig, Konzmann GmbH, Friedrichshafen; Nikolaus Daume, Daume GmbH, Duderstadt; Stefanie Lampe, EAB Elektroanlagenbau GmbH Rhein/Main, Dietzenbach; Clemens Wittmer, GA-tec Gebäude- und Anlagentechnik GmbH, Köln; Katja Horn, Diehl GmbH, Kaiserslautern; Jürgen Grund, Entega AG, Griesheim; Markus Herzog, ST Gebäudetechnik GmbH, Potsdam und Alexander Post, Daldrop + Dr.Ing.Huber GmbH + Co. KG.