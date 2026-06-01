Wachstum, Konsolidierung – und die Chancen durch KI

Impuls-Whitepaper: Strukturwandel in der Bauplanungsbranche

01.06.2026

Die Bauplanungsbranche verändert sich spürbar: Projekte werden komplexer, Anforderungen steigen, und gleichzeitig verschieben sich Strukturen in Richtung größerer Einheiten. Viele Architektur- und Ingenieurbüros – besonders im „Mittelfeld“ – suchen deshalb nach konkreten, praxistauglichen Ansatzpunkten, um Effizienz, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Dr.-Ing. Knut Marhold, Autor des Impuls-Whitepapers.
Bild: Knut Marhold / Qualitätsverbund Planer am Bau

Dr.-Ing. Knut Marhold, Autor des Impuls-Whitepapers.
Bild: Knut Marhold / Qualitätsverbund Planer am Bau
Der QualitätsVerbund Planer am Bau stellt dazu ab sofort das kostenfreie Impuls-Whitepaper „Strukturwandel in der Bauplanungsbranche – Wachstum, Konsolidierung – und die Chancen durch KI“ von Autor ist Dr.-Ing. Knut Marhold zur Verfügung. Das Whitepaper (Stand: Mai 2026) ordnet die aktuellen Veränderungen in der Branche ein und zeigt, welche Handlungsfelder für Planungsbüros jetzt besonders wichtig sind – mit einem klaren Fokus auf Umsetzbarkeit im Büroalltag. Im Mittelpunkt stehen u. a.:

  • Warum der Druck auf kleine und mittlere Planungsbüros zunimmt (Komplexität, Overhead, Fachkräftemangel).
  • Welche Chancen KI heute bereits eröffnet – von Kommunikation und Dokumentation bis zu Wissensmanagement und Marketing.
  • Warum nicht das Tool entscheidet, sondern die Kompetenz im Team (Prompting und fachliche Bewertung).
  • Qualitätsmanagement als „unterschätzter Hebel“: Prozesse reproduzierbar machen, Fehler reduzieren, Wissen sichern.
  • Konkrete Impulse nach Bürogröße (Solo-/Kleinstbüro, kleines Büro, mittleres Büro, größere Einheit).

Das Whitepaper richtet sich an Inhaberinnen, Inhaber und Führungskräfte von Architektur- und Ingenieurbüros sowie an Entscheiderinnen und Entscheider, die Organisation, Prozesse, Digitalisierung und Qualität im Büro weiterentwickeln möchten. Das Impuls-Whitepaper ist angehängt sowie dauerhaft kostenfrei erhältlich.

Thematisch passende Artikel:

Ausgabe 01/2013

Trends in Ingenieur- und Planungsbüros

Erkenntnisse und Tipps aus den Ergebnissen einer Studie

Die Herausforderungen der Branche liegen in der Kom­pen­sation des Wegbruchs öffent­licher Aufträge, dem Auffinden und vor allem Halten qualifizier­ter Fachkräfte sowie in dem Um­gang mit...

mehr

Vernetzung als Erfolgsfaktor für Planungsbüros

In einer Zeit, in der Planungsbüros mit steigenden Anforderungen, verschärften Vorschriften und zunehmendem Wettbewerbsdruck konfrontiert sind, erweist sich laut des QualitätsVerbunds Planer am Bau...

mehr

Zukunftsstudie: Standortbestimmung der Planungsbüros in Deutschland

Hohe Auslastung und viele Herausforderungen

Durch die gute Konjunktur in der Baubranche ist die Auslastung sowohl in Architektur- als auch in Ingenieurbüros ungebrochen hoch. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das für die Planenden äußerst...

mehr

VBI: Fachkräftemangel und zunehmende Aufwände limitieren Planungsbüros

Die Ergebnisse der neuen bundesweiten Befragung von Ingenieur- und Architekturbüros zeigen ein gemischtes Bild der konjunkturellen Lage. So geben knapp 40 % aller befragten Büros einen...

mehr

Praxis-Handbuch Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Architektur- und Ingenieurbüros

Arbeitgeber sind nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet, erforderliche Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der...

mehr