Impuls-Whitepaper: Strukturwandel in der Bauplanungsbranche

Die Bauplanungsbranche verändert sich spürbar: Projekte werden komplexer, Anforderungen steigen, und gleichzeitig verschieben sich Strukturen in Richtung größerer Einheiten. Viele Architektur- und Ingenieurbüros – besonders im „Mittelfeld“ – suchen deshalb nach konkreten, praxistauglichen Ansatzpunkten, um Effizienz, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Dr.-Ing. Knut Marhold, Autor des Impuls-Whitepapers.

Bild: Knut Marhold / Qualitätsverbund Planer am Bau Dr.-Ing. Knut Marhold, Autor des Impuls-Whitepapers. Bild: Knut Marhold / Qualitätsverbund Planer am Bau

Warum der Druck auf kleine und mittlere Planungsbüros zunimmt (Komplexität, Overhead, Fachkräftemangel).

Welche Chancen KI heute bereits eröffnet – von Kommunikation und Dokumentation bis zu Wissensmanagement und Marketing.

Warum nicht das Tool entscheidet, sondern die Kompetenz im Team (Prompting und fachliche Bewertung).

Qualitätsmanagement als „unterschätzter Hebel“: Prozesse reproduzierbar machen, Fehler reduzieren, Wissen sichern.

Konkrete Impulse nach Bürogröße (Solo-/Kleinstbüro, kleines Büro, mittleres Büro, größere Einheit).

Das Whitepaper richtet sich an Inhaberinnen, Inhaber und Führungskräfte von Architektur- und Ingenieurbüros sowie an Entscheiderinnen und Entscheider, die Organisation, Prozesse, Digitalisierung und Qualität im Büro weiterentwickeln möchten. Das Impuls-Whitepaper ist angehängt sowie dauerhaft kostenfrei erhältlich.