Impuls-Whitepaper: Strukturwandel in der Bauplanungsbranche

Impuls-Whitepaper: Strukturwandel in der Bauplanungsbranche01.06.2026
Die Bauplanungsbranche verändert sich spürbar: Projekte werden komplexer, Anforderungen steigen, und gleichzeitig verschieben sich Strukturen in Richtung größerer Einheiten. Viele Architektur- und Ingenieurbüros – besonders im „Mittelfeld“ – suchen deshalb nach konkreten, praxistauglichen Ansatzpunkten, um Effizienz, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Dr.-Ing. Knut Marhold, Autor des Impuls-Whitepapers.
Bild: Knut Marhold / Qualitätsverbund Planer am Bau
- Warum der Druck auf kleine und mittlere Planungsbüros zunimmt (Komplexität, Overhead, Fachkräftemangel).
- Welche Chancen KI heute bereits eröffnet – von Kommunikation und Dokumentation bis zu Wissensmanagement und Marketing.
- Warum nicht das Tool entscheidet, sondern die Kompetenz im Team (Prompting und fachliche Bewertung).
- Qualitätsmanagement als „unterschätzter Hebel“: Prozesse reproduzierbar machen, Fehler reduzieren, Wissen sichern.
- Konkrete Impulse nach Bürogröße (Solo-/Kleinstbüro, kleines Büro, mittleres Büro, größere Einheit).
Das Whitepaper richtet sich an Inhaberinnen, Inhaber und Führungskräfte von Architektur- und Ingenieurbüros sowie an Entscheiderinnen und Entscheider, die Organisation, Prozesse, Digitalisierung und Qualität im Büro weiterentwickeln möchten. Das Impuls-Whitepaper ist angehängt sowie dauerhaft kostenfrei erhältlich.