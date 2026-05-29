Ulrich Leidecker in den engeren Vorstand des ZVEI gewählt

Ulrich Leidecker wurde auf der Mitgliederversammlung des ZVEI in den engeren Vorstand gewählt.

Bild: Phoenix Contact Ulrich Leidecker wurde auf der Mitgliederversammlung des ZVEI in den engeren Vorstand gewählt. Bild: Phoenix Contact

Zuvor war Leidecker Vorsitzender der Landesstelle NRW des ZVEIs. Als einer der wichtigsten Industrieverbände Deutschlands vertritt der ZVEI die Interessen der Elektro- und Digitalindustrie. Gemeinsam mit Unternehmen, Politik und Wissenschaft setzt sich der Verband für Themen wie Elektrifizierung, Digitalisierung, industrielle KI und eine erfolgreiche Energiewende ein.

Auf der Mitgliederversammlung wurde außerdem Frank Stührenberg, ehemaliger CEO von Phoenix Contact, nach 15 erfolgreichen Jahren als Schatzmeister im Amt verabschiedet und für seine Verdienste mit der goldenen Ehrenplakette ausgezeichnet. Ebenfalls wurde Johannes Kalhoff, langjähriges Vorstandmitglied im Fachbereich Messtechnik und Prozessautomatisierung, verabschiedet. Für sein großes Engagement erhielt er die goldene Ehrennadel.

Der ZVEI tritt als Interessenvertretung einer der führenden Innovationsbranchen in Deutschland auf. Die Elektro- und Digitalindustrie beschäftigt etwa 900.000 Menschen und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 225 Mrd. Euro. Als Verband vereint der ZVEI etwa 1.100 Mitgliedsunternehmen, formuliert gemeinsame Standpunkte und vertritt diese gegenüber Politik und Gesellschaft. Ein zentraler Schwerpunkt liegt darauf, stabile und verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die Innovationen fördern und den technischen Fortschritt nachhaltig unterstützen.