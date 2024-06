Wechsel an der Unternehmensspitze von Phoenix Contact, Dirk Görlitzer folgt Frank Stührenberg, (v. r. n. l.): Dr. Dipl.-Ing. Eberhard Veit (Vorsitzender des Beirats), Dirk Görlitzer, Frank Stührenberg und Dr. Frank Eisert (Gesellschafter und Mitglied des Beirats).

„Wir freuen uns sehr über diese interne Nachfolgeregelung, die ein Höchstmaß an Stabilität und Kontinuität in der Unternehmensführung gewährleistet“, so Dr. Dipl.-Ing. Eberhard Veit, Vorsitzender des Beirats von Phoenix Contact. „Frank Stührenberg hat über viele Jahre hinweg maßgeblich zum weltweiten Wachstum und Erfolg unseres Unternehmens beigetragen. Zugleich hat er die Kultur im Unternehmen und die Ausrichtung der heutigen Geschäftsführung im Zusammenspiel mit Beirat und Gesellschafterversammlung in hohem Maße mitgeprägt. Sein plangemäßes Ausscheiden zum Ende dieses Jahres eröffnet seinem Nachfolger jetzt, zusammen mit den langjährigen Geschäftsführungskollegen, gute Perspektiven, um die Strategie und die Positionierung von Phoenix Contact auf der heutigen Basis erfolgreich weiterzuentwickeln.“

Frank Stührenberg, Jahrgang 1963, studierte Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Seit 1992 ist er bei Phoenix Contact in Blomberg tätig, davon viele Jahre in leitenden Vertriebspositionen. 2006 wurde Stührenberg in die Geschäftsführung von Phoenix Contact berufen und ist seit Januar 2015 deren Vorsitzender (CEO).

Der studierte Elektrotechniker Dirk Görlitzer ist seit 1994 bei Phoenix Contact tätig. Seine Laufbahn führte ihn vom Produktmanager über die Führung der Business Area Industrial Components and Electronics (ICE) bis in die heutige Geschäftsführung von Phoenix Contact.