Steigende Nachfrage nach integralen Planungsleistungen

ITA engineering erweitert Geschäftsführung

24.03.2026

Seit Februar 2026 ergänzt Dipl.-Ing. (FH), MBA & Eng. Gernot Stachel die Geschäftsführung der ITA engineering GmbH.
Bild: ITA

Seit Februar 2026 ergänzt Dipl.-Ing. (FH), MBA & Eng. Gernot Stachel die Geschäftsführung der ITA engineering GmbH.
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Die ITA engineering GmbH baut ihre Unternehmensleitung aus: Seit Februar 2026 ergänzt Dipl.-Ing. (FH), MBA & Eng. Gernot Stachel die Geschäftsführung des Ingenieurunternehmens für Technische Gebäudeausrüstung (TGA). Mit der Erweiterung reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach integralen Planungsleistungen in technologieintensiven Branchen und stärkt zugleich seine Position innerhalb der ATP-Gruppe.

Gernot Stachel verfügt über langjährige internationale Erfahrung in der Planung und Steuerung anspruchsvoller TGA-Projekte im Industrie-, Infrastruktur- und öffentlichen Sektor. In leitenden Funktionen verantwortete er komplexe Vorhaben mit hohen Anforderungen an Energieeffizienz, Versorgungssicherheit und integrale Planung. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Steuerung integraler Generalplanungsmandate, insbesondere für Projekte in hochtechnologisierten Branchen mit komplexen technischen und betrieblichen Anforderungen sowie anspruchsvoller interdisziplinärer Projektkoordination.

„Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Betriebssicherheit sind heute zentrale Planungsparameter. Integrale Planung reduziert Projektrisiken, minimiert Schnittstellenverluste und schafft belastbare Entscheidungsgrundlagen für Bauherren – wirtschaftlich wie technisch. Unser Anspruch ist es, Auftraggebern ganzheitliche Lösungen aus einer Hand zu bieten und Projekte mit maximaler Betriebs-, Termin- und Kostensicherheit umzusetzen“, erklärt Gernot Stachel.

Mit der Erweiterung der Geschäftsführung stärkt ITA engineering gezielt ihre Rolle innerhalb der ATP-Gruppe und positioniert sich weiterhin als leistungsfähiger Partner für technisch anspruchsvolle Projekte in Industrie, öffentlicher Hand und Spezialimmobilien. Ziel ist es, die integrale Planungskompetenz im Verbund weiter auszubauen und Synergien innerhalb der Gruppe konsequent zu nutzen.

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