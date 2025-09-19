V.l.: Siegfried Vogl-Wolf (Geschäftsführender Gesellschafter), Erich G. Deml (Geschäftsführender Gesellschafter) und Gernot Puntigam (Geschäftsführer).
Bild: Wolf Anlagen-Technik
Seit dem 1. September 2025 ist Gernot Puntigam neuer Geschäftsführer bei der Wolf Anlagen-Technik GmbH & Co. KG. Puntigam verfügt über langjährige, international geprägte Erfahrung in Asien, Amerika und Europa. In seinen bisherigen Führungspositionen verantwortete er u. a. die Bereiche Vertrieb, Marketing, Service und Vertragswesen sowie die Leitung einer globalen IT-Organisation und die Umsetzung strategischer Digitalisierungsinitiativen. Darüber hinaus bringt er tiefgehendes Branchenwissen aus der Kältetechnik, der Brenner- und Feuerungstechnik sowie der Verdichtertechnik mit. Er übernimmt nun die Leitung des Gesamtvertriebs und des technischen Bereichs bei Wolf.
V.l.: Siegfried Vogl-Wolf (Geschäftsführender Gesellschafter), Erich G. Deml (Geschäftsführender Gesellschafter) und Gernot Puntigam (Geschäftsführer).
Bild: Wolf Anlagen-Technik