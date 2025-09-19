Gernot Puntigam übernimmt Leitung des Gesamtvertriebs und technischen Bereichs

Neuer Geschäftsführer bei Wolf Anlagen-Technik

19.09.2025

V.l.: Siegfried Vogl-Wolf (Geschäftsführender Gesellschafter), Erich G. Deml (Geschäftsführender Gesellschafter) und Gernot Puntigam (Geschäftsführer).
Bild: Wolf Anlagen-Technik

V.l.: Siegfried Vogl-Wolf (Geschäftsführender Gesellschafter), Erich G. Deml (Geschäftsführender Gesellschafter) und Gernot Puntigam (Geschäftsführer).
Bild: Wolf Anlagen-Technik
Seit dem 1. September 2025 ist Gernot Puntigam neuer Geschäftsführer bei der Wolf Anlagen-Technik GmbH & Co. KG. Puntigam verfügt über langjährige, international geprägte Erfahrung in Asien, Amerika und Europa. In seinen bisherigen Führungspositionen verantwortete er u. a. die Bereiche Vertrieb, Marketing, Service und Vertragswesen sowie die Leitung einer globalen IT-Organisation und die Umsetzung strategischer Digitalisierungsinitiativen. Darüber hinaus bringt er tiefgehendes Branchenwissen aus der Kältetechnik, der Brenner- und Feuerungstechnik sowie der Verdichtertechnik mit. Er übernimmt nun die Leitung des Gesamtvertriebs und des technischen Bereichs bei Wolf.

Thematisch passende Artikel:

Neuordnung der Geschäftsführung bei Wolf

Mit dem Abschluss der Integration in die Ariston-Gruppe verlässt der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung der Wolf GmbH, Dr. Thomas Kneip, das Unternehmen auf eigenen Wunsch. In diesem...

mehr

Daniel Föst wird neuer Hauptgeschäftsführer des ZVSHK

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima beruft zum 8. September 2025 den Fachmann für Gebäudeenergie und Hochbau, Kommunikationsexperten und früheren Bundestagsabgeordneten Daniel Föst zum neuen...

mehr