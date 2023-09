Neue Struktur des Bereichs Technik bei Trox

Trox hat seinen Bereich Technik zum 1. September 2023 neu geordnet und grundlegend umstrukturiert. Dazu wurden neue Bereiche gegründet: In den fünf Produktbereichen (Systems, Air Handling Units, Ventilation Components, Safety Components, Filter Components) liegt der Fokus auf dem jeweiligen Teil des Produktportfolios. In den neuen „Competence Areas“ (Digital Engineering, Technical Documentation, Testing & Verification Center, Development & Implementation, Research & Pre-Development) werden die Kapazitäten produktübergreifend je nach Projektpriorität verteilt und eingesetzt.

Die Internationalisierung spielt in dem international aufgestellten Unternehmen eine wesentliche Rolle. „Dreh- und Angelpunkt der neuen Technikorganisation mit dem flexiblen Einsatz von Ressourcen auf ganz gezielte Projekte ist der Bereich „International Business Development“, den Michael Buschmann in den letzten Jahren erfolgreich geführt hat“, erläutert Udo Jung, Trox Geschäftsführer Vertrieb, Technik und Produktion. Nachdem Buschmann Ende Juli das Unternehmen in Richtung Ruhestand verlassen hat, ist Martin Lenz sein Nachfolger.

Bild: Trox Das Trox Technikteam: Stefan Lange, Ralf Joneleit, Klaus Pochert, Martin Mosters, Daniel Leitner (hintere Reihe), Martin Lenz, Thomas Klamp, Ronny Sachse, Martin Alofs, Thomas Wolters, Dirk Scherder (vordere Reihe). Bild: Trox

Bekannte Namen finden sich auch in den Kompetenzbereichen: Digital Engineering liegt in der Verantwortung von Daniel Leitner, Technical Documentation von Klaus Pochert. Das Testing & Verification Center wird von Thomas Wolters geleitet, Development & Implementation von Ronny Sachse. Martin Lenz ist neben dem International Business Development verantwortlich für Research & Pre-Development.