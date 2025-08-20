BrandKon: Der Kongress für Brandschutz Profis

Die Veranstaltung BrandKon findet am 23. Und 25. September in Frankfurt am Main statt.

Fachvorträgen zu aktuellen gesetzlichen Neuerungen, organisatorischen Fragen und technischen Innovationen,

Podiumsdiskussionen mit Branchenexpertinnen und Experten,

einem Experimentalvortrag als besonderes Highlight.

Im Fokus stehen praxisrelevante Themen wie Haftungsfragen, Versicherungsanforderungen, Optimierung des betrieblichen Brandschutzes, modernste ingenieurwissenschaftliche Ansätze sowie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Brandschutzplanung. Darüber hinaus werden Spezialthemen behandelt, darunter die behördliche Perspektive bei Bauprojekten, Brandschutz bei Nutzungsänderungen sowie der Umgang mit neuen Gefahrenquellen wie Lithium-Ionen-Batterien oder Gefahrstoffen. Der Kongress entspricht den Richtlinien gemäß vfdb (Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes). Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.