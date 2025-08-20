Praxisrelevante Themen im Fokus

BrandKon: Der Kongress für Brandschutz Profis

20.08.2025

Die Veranstaltung BrandKon findet am 23. Und 25. September in Frankfurt am Main statt.
Bild: ASI Akademie

Am 23. und 25. September 2025 findet in Frankfurt am Main der Kongress BrandKon statt – Treffpunkt für Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsverantwortliche, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Behördenvertreter sowie Führungskräfte und Entscheider unterschiedlichster Branchen. Veranstaltet wird BrandKon von der ASI Akademie für Sicherheit, einer Marke der Talentus GmbH mit Sitz in Wiesbaden. Über zwei Tage hinweg erwartet die Teilnehmenden ein vielseitiges Programm aus:

  • Fachvorträgen zu aktuellen gesetzlichen Neuerungen, organisatorischen Fragen und technischen Innovationen,
  • Podiumsdiskussionen mit Branchenexpertinnen und Experten,
  • einem Experimentalvortrag als besonderes Highlight.

Im Fokus stehen praxisrelevante Themen wie Haftungsfragen, Versicherungsanforderungen, Optimierung des betrieblichen Brandschutzes, modernste ingenieurwissenschaftliche Ansätze sowie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Brandschutzplanung. Darüber hinaus werden Spezialthemen behandelt, darunter die behördliche Perspektive bei Bauprojekten, Brandschutz bei Nutzungsänderungen sowie der Umgang mit neuen Gefahrenquellen wie Lithium-Ionen-Batterien oder Gefahrstoffen. Der Kongress entspricht den Richtlinien gemäß vfdb (Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes). Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

