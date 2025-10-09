Schneider Electric: Martin Jäger neuer Vice President Home Solutions

Schneider Electric gibt die Berufung von Martin Jäger zum neuen Vice President Home Solutions für die DACH-Region mit Wirkung zum 1. September 2025 bekannt. In dieser Funktion wird er die strategische Weiterentwicklung nachhaltiger und digitaler Home Solutions in der DACH-Region vorantreiben. Home Solutions umfasst Systeme für die elektrische Energieverteilung im Wohnbereich – von Elektroinstallationskomponenten bis hin zu Systemen für die Gebäudeautomation und das Energiemanagement. Bislang wurde der Bereich von Konstantin Elstermann geleitet, der künftig eine neue Rolle innerhalb des Unternehmens übernehmen wird.

Neues Kapitel für das Home Solutions Geschäft in der DACH-Region

Martin Jäger, neuer Vice President Home Solutions für die DACH-Region bei Schneider Electric.

Vor seinem Wechsel zu Schneider Electric war Jäger seit 2020 als Regional Chief Executive Officer & Head of Southeast Asia bei BSH Home Appliances in Singapur tätig. In dieser Rolle war er für insgesamt 12 Märkte zuständig, einschließlich der P&L-Verantwortung für fünf rechtliche Einheiten und der Betreuung von sieben Exportmärkten der Marken Bosch und Gaggenau. Jäger bringt über 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Smart-Home- und Premium-Haushaltsgerätebranche in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und Asien mit, insbesondere in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice.

„Mit Martin Jäger konnten wir einen strategischen, innovativen und leistungsstarken Experten mit nachweislicher Erfolgsbilanz für die Position des Vice President Home Solutions gewinnen“, sagt Mike Hughes, CEO DACH bei Schneider Electric. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, mit ihm ein neues Kapitel in der Entwicklung unseres Home Solutions Geschäfts in der DACH-Region aufzuschlagen.“

Weitere Führungswechsel

Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Kathrin Aehling die Verantwortung als Vice President Digital Energy DACH. Sie ist seit über zwölf Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei Schneider Electric tätig – zuletzt als Vice President Channel Management & Marketing DACH. Ihre ausgeprägte kommerzielle Expertise und ihr tiefes Verständnis für organisationsbezogene Themen machen sie nach Unternehmensangaben zur idealen Besetzung für die Weiterentwicklung des Digital Energy Business in der DACH-Region. Sie folgt auf Markus Hettig, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Schneider Electric dankt ihm für sein langjähriges Engagement und seinen Beitrag zum nachhaltigen Erfolg des Building Business in der DACH-Region.

Ebenfalls zum 1. Oktober übernimmt Felix Kranert die Rolle des Vice President Channel Management & Marketing DACH und folgt damit auf Kathrin Aehling. Seit 2023 war er als Director Offer Marketing & Segment Development tätig und setzte dort wichtige strategische Impulse für das Industriegeschäft. Mit seiner umfassenden Erfahrung im B2B-Marketing sowie in technischen und internationalen Funktionen bringt er beste Voraussetzungen mit, um die Channel- und Marketingaktivitäten in der DACH-Region weiter zu stärken.

Zum 1. August 2025 hat Udo Hoffmann die neu geschaffene Rolle des Head of Government & National Security Segment übernommen. Er wird die Angebote für digitalisierte und widerstandsfähige kritische Infrastrukturen im öffentlichen Sektor gezielt weiterentwickeln. Hoffmann ist seit 2011 im Unternehmen tätig und verantwortete zuletzt als Vice President National Sales den deutschlandweiten Vertrieb des gesamten Produkt-, Lösungs- und Softwareangebots. Die Aufgaben des bisherigen National Sales werden künftig den jeweiligen Geschäftseinheiten zugeordnet.