Neue Vice President Commercial Europe und Geschäftsführerin DACH

Dr. Silke Schön ist seit 1. September Vice President Commercial Europe sowie Geschäftsführerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) bei Watts, einem Anbieter von Lösungen und Produkten für Wasser-, Sanitär- und Heiztechnik. In diesen Funktionen verantwortet sie die Weiterentwicklung der europäischen Vertriebsorganisation sowie die strategische Führung der DACH-Region.

Dr. Silke Schön hat an der Universität Passau Betriebswirtschaftslehre studiert und an der Universität St. Gallen promoviert.

„Ich freue mich sehr darauf, mit unserem starken Team die kommerzielle Entwicklung von Watts in Europa weiter voranzutreiben“, sagt Dr. Silke Schön. „Besonders wichtig ist mir, unsere Regionen enger miteinander zu verbinden und gemeinsam Wachstum, Kundennähe und operative Exzellenz zu stärken.“ Für die DACH-Region setzt sie einen klaren Fokus: „Diese Märkte haben für Watts enorme Bedeutung. Unsere Aufgabe ist es, das volle Potenzial der Region zu heben und unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich in einer sich schnell verändernden Branche zu unterstützen.“