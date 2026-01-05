Dr. Silke Schön übernimmt Führung bei Watts

Neue Vice President Commercial Europe und Geschäftsführerin DACH

05.01.2026

Dr. Silke Schön ist seit 1. September Vice President Commercial Europe sowie Geschäftsführerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) bei Watts, einem Anbieter von Lösungen und Produkten für Wasser-, Sanitär- und Heiztechnik. In diesen Funktionen verantwortet sie die Weiterentwicklung der europäischen Vertriebsorganisation sowie die strategische Führung der DACH-Region.

Dr. Silke Schön hat an der Universität Passau Betriebswirtschaftslehre studiert und an der Universität St. Gallen promoviert.
Bild: Watts/Dr. Silke Schön

Die promovierte Betriebswirtin verfügt über umfassende Erfahrung in der Leitung und im internationalen Vertrieb: Ihre Karriere begann sie im Key Account Management bei Procter & Gamble und L’Oréal. Danach war sie bei der Boston Consulting Group als Strategieberaterin beschäftigt und im Anschluss mehrere Jahre in führenden Funktionen bei Bosch Power Tools tätig, zuletzt als Vice President und Head of Global Business Operations.

„Ich freue mich sehr darauf, mit unserem starken Team die kommerzielle Entwicklung von Watts in Europa weiter voranzutreiben“, sagt Dr. Silke Schön. „Besonders wichtig ist mir, unsere Regionen enger miteinander zu verbinden und gemeinsam Wachstum, Kundennähe und operative Exzellenz zu stärken.“ Für die DACH-Region setzt sie einen klaren Fokus: „Diese Märkte haben für Watts enorme Bedeutung. Unsere Aufgabe ist es, das volle Potenzial der Region zu heben und unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich in einer sich schnell verändernden Branche zu unterstützen.“

