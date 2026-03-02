Künstliche Intelligenz (KI) macht auch vor dem Bau nicht Halt. Welche Möglichkeiten sich durch KI für Architekten und Planer bieten, zeigt die digitalBAU – Fachmesse für digitale Lösungen im Bauwesen – von 24. bis 26. März 2026 in Köln. Den Ausstellungsbereich mit rund 300 Unternehmen ergänzt ein umfangreiches Rahmenprogramm, bestehend aus Vortragsprogramm, Innovation Parcours, Guided Tours und der Verleihung des Deutschen Baupreises 2026. Die vierte Ausgabe der digitalBAU findet auf dem Gelände der Koelnmesse in der Halle 8 (Eingang Nord) statt.

Künstliche Intelligenz im Bauwesen: Vom Trend zur strategischen Schlüsseltechnologie.

Bild: Messe München Künstliche Intelligenz im Bauwesen: Vom Trend zur strategischen Schlüsseltechnologie.

Forenprogramm mit Fokus auf KI

Neben den Innovationen der Aussteller haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ihr Fachwissen im begleitenden Forenprogramm zu erweitern. Auf den vier Bühnen Main Stage, Neo Stage, Exhibitor Stage und Start-up Stage sprechen und diskutieren Experten über digitale Neuheiten und Trends im Bauwesen.

Eine tragende Rolle in den über 60 Vorträgen und Gesprächsrunden nimmt dabei Künstliche Intelligenz ein. Die Potenziale und Perspektiven von KI in der Planung erörtert Matthias Pfeifer von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen am zweiten Messetag (Mittwoch, 25. März, 10:30 Uhr, Halle 8, Stand 127) auf der Neo Stage. Welche Bedeutung KI für die Architektur besitzt, erläutert Thomas Wortmann, ICD Universität Stuttgart, am letzten Messetag (Donnerstag, 26. März, 10 Uhr, Halle 8, Stand 151) auf der Main Stage. An gleicher Stelle skizziert Sigrid Brell-Cokcan von der RWTH Aachen, wie KI und Robotik die Baustelle revolutionieren (Donnerstag, 26. März, 12:30 Uhr, Main Stage).

Verleihung Deutscher Baupreis 2026

Am ersten Messetag (Dienstag, 24. März, 16 Uhr) wird die digitalBAU zur Bühne für die Gewinner des Deutschen Baupreises 2026. In den Kategorien Bauunternehmen (klein, mittel, groß) sowie Kreislauffähiges Bauen, Bauen im Bestand, Einfaches Bauen, KI & Automatisierung und Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz prämiert der Deutsche Bauverlag auf der Main Stage (Halle 8, Stand 151) acht Sieger aus den insgesamt mehr als 200 Einreichungen. Die Anmeldung zur Preisverleihung ist über die Webseite des Baupreises möglich: www.deutscherbaupreis.de

Die Gewinner des Deutschen Baupreises 2024.

Bild: Bauverlag / Erdal Top Die Gewinner des Deutschen Baupreises 2024.

Einen Tag später zeichnet das RKW-Kompetenzzentrum im Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ junge Bautalente in den Kategorien Bauingenieurwesen, Bauprozessmanagement, Architektur sowie Handwerk und Technik aus. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 25. März, um 14 Uhr, auf der Neo Stage (Halle 8, Stand 127) statt.

Praxisbeispiele bei Innovation Parcours und Guided Tours

In welcher Form Digitalisierung das Bauwesen verändert, zeigen der Innovation Parcours und die Guided Tours anhand konkreter Beispiele aus dem Praxisumfeld. Im Innovation Parcours (Halle 8, Stand 647) können Besucherinnen und Besucher verschiedene Technologien wie präziser Druck von Motiven oder Grafiken auf Oberflächen, Baudokumentation per KI, automatisierte Zeiterfassung oder millimetergenaues Vermessen und Visualisieren selbst ausprobieren und testen.

Nach der erfolgreichen Premiere bei der vergangenen digitalBAU gibt es in diesem Jahr eine Neuauflage der Founders Fight Night. Am zweiten Messetag (Mittwoch, 25. März, 16 Uhr, Start-up Stage, Halle 8, Stand 760) liefern sich Start-up Unternehmen einen verbalen Schlagabtausch in Form von Kurz-Pitches. Als Bühne dient ein Boxring und das Publikum entscheidet per Handzeichen über den Gewinner.