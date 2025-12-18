Gründach als neuer Seminarschwerpunkt

Fleck mit aktuellem Akademie-Programm für 2026

18.12.2025

Die Fleck Akademie bietet auch im Jahr 2026 wieder ein umfassendes Seminarprogramm an. Das Gründach rückt dabei als neuer Schwerpunkt in den Fokus – doch auch bewährte Themen wie Steildach, Solar und Flachdach werden behandelt. Inhalte zu Arbeitssicherheit und Verkaufsmanagement ergänzen das Programm, welches wieder von den etablierten Schulungspartnern gestaltet wird. Neu ist die Unterstützung durch Experten wie u. a. Michael Zimmermann (Vizepräsident des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks) und Michael Schürmann (Sachverständiger für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik).

Bild: Fleck

Mit der Flecktory – Oskar Fleck Informationszentrum in Oer-Erkenschwick – nutzt Fleck einen modernen Veranstaltungsort für die Präsenzseminare der Fleck Akademie. Das Programm startet im Februar mit dem Thema „Flachdach“. Anmeldungen sind ab sofort über die Webseite des Unternehmens möglich. Eine Akkreditierung erfolgt über die Architektenkammer NRW sowie die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena).

Umfangreiche Seminarinhalte

Die drei Seminarschwerpunkte liegen bei Steildach/Solar, Flachdach und – als Neuerung – beim Gründach. Für die Themen sind jeweils drei Termine geplant, an denen auch Live-Demonstrationen stattfinden werden. Bei den Seminaren rund um Steildach und Solar liegt der inhaltliche Fokus auf der Planung, Sanierung und Nachrüstung von Steildächern. Standards und Trends werden in diesem Kontext ebenso erläutert wie Anforderungen von Solarkraftwerken. Dazu gehört vertiefendes Wissen zu Materialien, Techniken und Regelwerken. Auch beim Flachdach-Seminar geht es um die richtige Planung, Umsetzung und Materialauswahl. Hinzu kommen Einblicke in neue Anforderungen und Nutzungsänderungen sowie Sicherheitsthemen und die korrekte Abdichtung von Flachdächern. Mit dem Gründach setzt Fleck ein aktuelles Trendthema als Seminarinhalt um. Informiert wird u. a. über Retention, Fördermöglichkeiten, Wartung, Aufbau und Schichten des Gründachs, Abdichtungen und Durchdringungen, aber auch häufige Fehlerquellen und passende Problemlösungen.

Als ergänzendes Angebot bleiben die Themen Arbeitssicherheit und Verkaufsmanagement erhalten. Diese werden jeweils zu einem Termin angeboten und beinhalten eine Werksführung. Zudem wird beim Seminar zur Arbeitssicherheit eine praktische Brandschutzübung durchgeführt. „Bereits seit 2022 vermitteln wir mit der Fleck Akademie relevantes Wissen rund um die Dachtechnik an Interessierte aus der Branche. Wir freuen uns, dass wir im Jahr 2026 weitere Experten hinzugewinnen konnten und mit dem Gründach einen neuen Schwerpunkt setzen, der gezielt auf aktuelle Themen rund um Retention und eine Verbesserung des Klimas eingeht“, sagt Christoph Nielacny, Geschäftsführer der Fleck GmbH.

