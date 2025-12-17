Sicherheitsmonitor 2025: Unternehmen deutlich häufiger von Einbrüchen betroffen

Die Sicherheit der eigenen vier Wände ist für die Deutschen zu einem wichtigen Lebensthema geworden. Privatpersonen und Unternehmen machen sich gleichermaßen immer mehr Gedanken, wie sie sich vor Gefahren von außen schützen können. Das zeigt der Sicherheitsmonitor 2025 (SiMon), den der Maschinenbauverband VDMA, die Messe Essen und die VdS Schadenverhütung GmbH gemeinsam veröffentlichen. Die repräsentative Studie basiert auf einer Befragung von 4.000 Privatpersonen und 1.000 Unternehmen in Deutschland und soll tiefe Einblicke in die Sicherheitsanforderungen und -investitionen der Bevölkerung und Wirtschaft liefern.

Bei Unternehmen zeigt sich vor allem in Hinblick auf die objektive Bedrohung ein klares Bild: 41 % der befragten Unternehmen berichten von mindestens einem Einbruch in den vergangenen zwei Jahren – gegenüber 12 % bei Privatpersonen. Zudem schätzen 40 % der Unternehmen das Risiko für einen physischen Einbruch als hoch ein und bereiten sich entsprechend vor. „Der Sicherheitsmonitor macht deutlich: Das Bedürfnis nach Sicherheit wächst auf allen Ebenen – vom Privathaushalt bis zum Industrieunternehmen. Als Veranstalter der Sicherheitsfachmesse Security Essen können wir das bestätigen: Wir erleben mit jeder Messeausgabe aufs Neue, wie stark dieses Sicherheitsbewusstsein zunimmt. Die Nachfrage nach physischen und digitalen Lösungen wächst“, sagt Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen.