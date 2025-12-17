„Bedürfnis nach Sicherheit wächst auf allen Ebenen“

Sicherheitsmonitor 2025: Unternehmen deutlich häufiger von Einbrüchen betroffen

17.12.2025

Die Sicherheit der eigenen vier Wände ist für die Deutschen zu einem wichtigen Lebensthema geworden. Privatpersonen und Unternehmen machen sich gleichermaßen immer mehr Gedanken, wie sie sich vor Gefahren von außen schützen können. Das zeigt der Sicherheitsmonitor 2025 (SiMon), den der Maschinenbauverband VDMA, die Messe Essen und die VdS Schadenverhütung GmbH gemeinsam veröffentlichen. Die repräsentative Studie basiert auf einer Befragung von 4.000 Privatpersonen und 1.000 Unternehmen in Deutschland und soll tiefe Einblicke in die Sicherheitsanforderungen und -investitionen der Bevölkerung und Wirtschaft liefern.

Bei Unternehmen zeigt sich vor allem in Hinblick auf die objektive Bedrohung ein klares Bild: 41 % der befragten Unternehmen berichten von mindestens einem Einbruch in den vergangenen zwei Jahren – gegenüber 12 % bei Privatpersonen. Zudem schätzen 40 % der Unternehmen das Risiko für einen physischen Einbruch als hoch ein und bereiten sich entsprechend vor. „Der Sicherheitsmonitor macht deutlich: Das Bedürfnis nach Sicherheit wächst auf allen Ebenen – vom Privathaushalt bis zum Industrieunternehmen. Als Veranstalter der Sicherheitsfachmesse Security Essen können wir das bestätigen: Wir erleben mit jeder Messeausgabe aufs Neue, wie stark dieses Sicherheitsbewusstsein zunimmt. Die Nachfrage nach physischen und digitalen Lösungen wächst“, sagt Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen.


Bild: VDMA / VdS Schadenverhütung / Messe Essen

„Den zuverlässigsten Einbruchschutz bietet unabhängig zertifizierte Sicherheitstechnik. Die Umfrage zeigt: Unternehmen achten bei ihren Kaufentscheidungen am häufigsten auf eine Zertifizierung“, ergänzt Peter Schramm, Geschäftsführer der VdS Schadenverhütung GmbH. Unternehmen setzen angesichts realer Einbruchsrisiken auf gezielt ausgewählte Sicherheitstechnologien. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Sicherheitskameras (28 %), Schließsystemen und Einbruchmeldeanlagen (jeweils 19 %). Bei der Auswahl ihrer Sicherheitslösungen legen Unternehmen besonderen Wert auf Zertifizierungen (41 %) und Empfehlungen von Fachpersonal (39 %). Dies unterstreicht die Bedeutung von Qualität, Vertrauen und unabhängiger Zertifizierung bei sicherheitsrelevanten Entscheidungen in der Wirtschaft.

Über den Sicherheitsmonitor 2025

Der Sicherheitsmonitor wurde vom 16. bis 24. Oktober 2025 vom Meinungsforschungsinstitut „INSA Consulere“ im Auftrag des VDMA, der Messe Essen und der VdS Schadenverhütung GmbH gemeinsam durchgeführt. Die repräsentative Studie basiert auf einer Befragung von 4.000 Privatpersonen und 1.000 Unternehmen in Deutschland. Die Umfrage soll künftig jährlich durchgeführt und im September 2026 auf der Fachmesse Security Essen in Essen vorgestellt werden.

