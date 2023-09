TÜV Süd präsentiert neues Seminarprogramm

Bild: Clipdealer Bild: Clipdealer TÜV Süd Akademie ist auf die individuelle Aus- und Weiterbildung von Fachkräften spezialisiert. Mehr als 600 Fachthemen bietet das Seminarprogramm 2024, das bereits online verfügbar ist. Zu den aktuellen Fokusthemen zählen Nachhaltigkeit, Arbeitssicherheit und Brandschutz.

Die bewährten Brandschutz-Ausbildungen werden im kommenden Jahr durch digitale Ergänzungen und Wissensbausteine erweitert und bieten so noch mehr Praxisbezug und Interaktion. Dazu gehören ein „Brandschutz-Baukasten“ mit einer Vielzahl von Arbeitshilfen, Checklisten, Videos und weiteren digitalen Hilfen sowie ein Brandschutz-Game, in dem sich Teilnehmer in einer simulierten Umgebung auf reale Situationen vorbereiten und praktische Fähigkeiten einüben können. Weitere Seminarthemen mit inhaltlichen oder organisatorischen Neuerungen und Weiterentwicklungen sind der sichere Umgang mit Wasserstoff, WHG-Fachbetriebe (neues modulares Ausbildungskonzept), die neue Maschinenverordnung, Künstliche Intelligenz sowie Energiemanagement.

Alle Themen und Termine des Seminarprogramms 2024 der TÜV SÜD Akademie gibt es online unter www.tuvsud.com/akademie/seminare-a-z.