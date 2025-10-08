Energie aus der Tiefe

Fachmesse für Geothermie bringt internationale Branche in Offenburg zusammen

08.10.2025

Die weltweit größte Fachmesse mit Kongress rund um Geothermie öffnet am 26. und 27. Februar 2026 erneut ihre Tore auf dem Messegelände in Offenburg. Die Veranstaltung bringt internationale Fachleute, Unternehmen sowie Entscheidungsträger aus der oberflächennahen und tiefen Geothermie zusammen und bietet eine einmalige Plattform für Austausch, Wissenstransfer und Innovation. „Die GeoTHERM hat sich als weltweite Leitveranstaltung in der Geothermiebranche etabliert. Auch 2026 möchten wir den zentralen Treffpunkt für die internationale Geothermie-Community bieten und Impulse für die Zukunft der erneuerbaren Energien setzen“, sagt Projektleiterin Gabriele Weislogel. Die weltweit größte Fachmesse mit Kongress rund um Geothermie öffnet am 26. und 27. Februar 2026 ihre Tore auf dem Messegelände in Offenburg.
Bild: Messe Offenburg

Die Veranstaltung zeichnet sich durch ihre klare Fokussierung aus: Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren neueste Technologien, Dienstleistungen und Projekte rund um die Nutzung der Erdwärme. Ergänzt wird die Fachmesse durch zwei parallellaufende Kongresse, die aktuelle Entwicklungen aus der oberflächennahen sowie der tiefen Geothermie beleuchten.

Wissenschaftliche Kongresse: Fachlicher Mittelpunkt der GeoTHERM

Der Kongress zur oberflächennahen und tiefen Geothermie bleibt auch 2026 das inhaltliche Herzstück. Internationale Fachleute aus Forschung, Wirtschaft und Politik diskutieren hier über aktuelle Entwicklungen, zukunftsweisende Technologien und praxisnahe Erfahrungen. In über 60 Fachvorträgen erhielten die Besucher der letzten Veranstaltung einen kompakten Überblick über neueste Erkenntnisse, Herausforderungen und Lösungsansätze aus der gesamten Bandbreite der Geothermie.

Um den internationalen Austausch zu fördern, werden sämtliche Vorträge simultan auf Deutsch und Englisch übersetzt. Zudem bietet das jährlich erscheinende GeoTHERM-Journal Forschenden und Fachautoren die Möglichkeit, ihre Vorträge nachträglich als wissenschaftliche Beiträge zu veröffentlichen. Die Artikel erhalten eine DOI und sind damit zitierfähig – ein klarer Mehrwert für die internationale Community.

Young Innovators: Bühne für Start-Up‘s

Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren neueste Technologien, Dienstleistungen und Projekte rund um die Nutzung der Erdwärme.
Bild: Messe Offenburg

Ein Highlight der kommenden Messeveranstaltung ist das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Programm Young Innovators. Es bietet innovativen Start-Up’s aus Deutschland die Chance, ihre Ideen, Technologien und Geschäftsmodelle einem internationalen Fachpublikum vorzustellen. Mit dem Programm setzt die GeoTHERM ein starkes Zeichen für die Förderung junger Unternehmen, die mit ihren Lösungen zur Weiterentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Geothermiebranche beitragen. Start-Up‘s profitieren von attraktiven Messekonditionen und der Möglichkeit, Geschäftsmodelle einem internationalen Fachpublikum vorzustellen oder Kontakte zu Investoren und neuen Partnern knüpfen zu können.

Ticketverkauf

Der Vorverkauf für Kombi-Tickets (Messe & Kongress) hat begonnen. Frühbucher profitieren bis zum 30. November 2025 von vergünstigten Konditionen: Das 1-Tages-Ticket ist für 43,- € und das 2-Tages-Ticket für 73,- € erhältlich. Alle Tickets sind bequem online verfügbar.

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 26. Februar 2026 von 10:00 bis 17:30 Uhr

Freitag, 27. Februar 2026 von 9:00 bis 15:30 Uhr

Weitere Informationen finden sie unter www.geotherm-offenburg.de oder kontaktieren sie Projektleiterin Gabriele Weislogel unter .

