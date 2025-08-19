Erste Automated Logic Niederlassung in Deutschland

Carrier übernimmt Blaich Automation GmbH

19.08.2025

Die Carrier Global Corporation hat die Blaich Automation GmbH als Automated Logic Niederlassung übernommen. Blaich Automation ist ein deutscher Anbieter integrierter Automatisierungssysteme für Gebäude, industrielle Systeme und Medientechnologien. Automated Logic ist ein Anbieter innovativer Gebäudeautomationsanwendungen und gehört zur Carrier Gruppe.

Karl Boerner, Managing Director, Central Europe, Carrier Climate Solutions Europe Commercial.
Bild: Carrier

Die Übernahme markiert die Gründung der ersten eigenen Niederlassung von Automated Logic für Steuerungssysteme in Deutschland und erweitert damit seine Kompetenzen im Bereich intelligenter Gebäudeautomation in Europas größter Volkswirtschaft erheblich. Blaich Automation liefert maßgeschneiderte Steuerungssysteme für kritische Sektoren wie Rechenzentren, die Pharmaindustrie und industrielle Anlagen. Das bestehende Führungsteam und die Mitarbeitenden von Blaich Automation bleiben als Teil von Automated Logic erhalten und werden weiterhin vom Standort in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart aus tätig sein.

„Diese Übernahme ist ein strategischer Schritt zur Stärkung der Präsenz von Automated Logic in Zentraleuropa und zur Erweiterung unserer Fähigkeit, integrierte, intelligente Gebäudelösungen in leistungsstarken, anspruchsvollen Sektoren zu liefern“, sagt Karl Boerner, Managing Director, Central Europe, Carrier Climate Solutions Europe Commercial. „Die technische Expertise und der hervorragende Ruf von Blaich Automation passen perfekt zu den globalen Fähigkeiten von Automated Logic und unserem Engagement, Kunden bei der Optimierung von Gebäudeleistung, Energieeffizienz und betrieblicher Resilienz zu unterstützen.“

