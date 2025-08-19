Carrier übernimmt Blaich Automation GmbH

Die Carrier Global Corporation hat die Blaich Automation GmbH als Automated Logic Niederlassung übernommen. Blaich Automation ist ein deutscher Anbieter integrierter Automatisierungssysteme für Gebäude, industrielle Systeme und Medientechnologien. Automated Logic ist ein Anbieter innovativer Gebäudeautomationsanwendungen und gehört zur Carrier Gruppe.

Karl Boerner, Managing Director, Central Europe, Carrier Climate Solutions Europe Commercial.

„Diese Übernahme ist ein strategischer Schritt zur Stärkung der Präsenz von Automated Logic in Zentraleuropa und zur Erweiterung unserer Fähigkeit, integrierte, intelligente Gebäudelösungen in leistungsstarken, anspruchsvollen Sektoren zu liefern“, sagt Karl Boerner, Managing Director, Central Europe, Carrier Climate Solutions Europe Commercial. „Die technische Expertise und der hervorragende Ruf von Blaich Automation passen perfekt zu den globalen Fähigkeiten von Automated Logic und unserem Engagement, Kunden bei der Optimierung von Gebäudeleistung, Energieeffizienz und betrieblicher Resilienz zu unterstützen.“