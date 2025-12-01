Ausblick auf die Light + Building 2026

In sechs Monaten startet in Frankfurt am Main die Messe Light + Building. Vom 8. bis 13. März 2026 präsentieren rund 2.000 Aussteller aus dem In- und Ausland ihre Lösungen für Licht- und Gebäudetechnik. Die Messe bildet zentrale Entwicklungen der Branche ab und rückt Energieeffizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den Fokus.

Unter dem Motto „Be Electrified – Electrifying Places. Illuminating Spaces.“ verbindet die Veranstaltung intelligente Energieinfrastruktur mit moderner Lichtgestaltung. Daran knüpfen auch die drei Top-Themen „Sustainable Transformation“, „Smart Connectivity“ und „Living Light“ an. Sie spiegeln die großen Entwicklungen der Branchen wider. „Sustainable Transformation“ zeigt Wege in einen klimafreundlichen Gebäudesektor – mit erneuerbaren Energien, intelligentem Energiemanagement und ressourcenschonenden Materialien. „Smart Connectivity“ beleuchtet den digitalen Wandel: vernetzte Systeme, datenbasierte Steuerung und Schnittstellen, die Effizienz, Sicherheit und Komfort steigern. Mit „Living Light“ steht die emotionale und gestalterische Dimension von Licht im Fokus – als prägendes Element für Identität, Wohlbefinden und Raumerlebnis. Die Light + Building findet vom 8. bis 13. März 2026 statt.

Welche Lösungen die Aussteller zu den Themen bieten, wird in den Produktbereichen unmittelbar erlebbar. Im Lichtbereich reicht das Spektrum von funktionaler Beleuchtung für Arbeit, Bildung, Industrie und öffentliche Räume bis hin zu designorientierten Leuchten, die Räume gestalten und Atmosphäre schaffen. Die Hallen 3.0, 5.0, 5.1 und das Forum bilden den Schwerpunkt für technische Beleuchtung, während Halle 3.1 designorientiertes Licht in den Mittelpunkt stellt. Halle 4.0 widmet sich urbaner Außenbeleuchtung, Halle 4.1 Not- und Sicherheitslicht sowie Spezialleuchten. Dekorative Leuchten für private Wohnbereiche aber auch Hotellerie und Gastronomie sind in Halle 6 vertreten, während Halle 8 die Plattform für Komponenten, Steuerungssysteme und smarte Interfaces bietet. Ergänzt wird das Angebot durch die Asia Selection in den Hallen 10.1, 10.2 und 10.3.

Zahlreiche führende Hersteller haben laut Veranstalter ihre Teilnahme bereits bestätigt.

Ergänzt wird die Messe durch ein vielseitiges Rahmenprogramm. Die Design Plaza in Halle 3.1 widmet sich Lichtgestaltung und Designtrends. Fachvorträge, Talks und Award-Verleihungen setzen zusätzliche Impulse. Praxisorientierte Formate wie die „Werkstattstraße“ richten sich besonders an das Elektrohandwerk. Weitere Plattformen wie das ZVEI-Technologieforum, das E-Haus des ZVEH oder diie zwei „exhibitor stages“ ermöglichen vertiefenden Austausch.

Aktuelle Informationen zu Ausstellern und Hallenplan stehen online unter www.light-building.com bereit.