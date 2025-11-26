Kräfte für nachhaltige Gebäudesysteme bündeln

Trane Technologies und Kieback&Peter Gruppe schließen strategische Partnerschaft

26.11.2025

Kieback&Peter eröffnet ein neues Kapitel seiner Geschichte: Gemeinsam mit Trane Technologies, einem globalen Klimainnovator, wird eine strategische Partnerschaft geschlossen. Trane Technologies erwirbt eine Minderheitsbeteiligung von 49 % an der Kieback&Peter Gruppe. Diese Zusammenarbeit steht laut Unternehmensangaben für ein gemeinsames Bekenntnis, den Wandel zu nachhaltigen, intelligenten Gebäuden zu beschleunigen und damit einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten.

Kieback&Peter und Trane Technologies gehen zukünftig gemeinsame Wege.
Bild: Kieback&Peter

Kieback&Peter und Trane Technologies gehen zukünftig gemeinsame Wege.
Bild: Kieback&Peter
Gemäß der Vereinbarung erwirbt Trane Technologies eine 49%-ige Beteiligung an Kieback&Peter, mit der Option, nach drei Jahren die vollständige Eigentümerschaft zu übernehmen. Die Partnerschaft umfasst eine Vermarktungsvereinbarung, die es beiden Unternehmen ermöglicht, ihre Stärken zu bündeln und innovative, klimafreundliche Systeme für Kunden in der gesamten EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) anzubieten. Christoph Ritzkat, geschäftsführender Gesellschafter von Kieback&Peter, sagt: „Ich bin überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit mit Trane Technologies uns helfen wird, auf unserer Tradition aufzubauen und nachhaltiges Wachstum durch erweiterte Fähigkeiten, Angebote und kundenorientierte Lösungen voranzutreiben. Wir freuen uns auf dieses spannende neue Kapitel.“

Der Abschluss der Beteiligung sowie der Vermarktungsvereinbarung wird in den kommenden Monaten nach behördlicher Genehmigung erwartet. Kieback&Peter wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen und Marke unter der Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Christoph Ritzkat agieren. „Indem wir unsere Größe und führenden nachhaltigen Gebäudelösungen mit den fortschrittlichen Steuerungs- und Gebäudemanagementsystemen von Kieback&Peter verbinden, schaffen wir eine einzigartige Ausgangsposition: Klimainnovationen beschleunigen, Energieverschwendung reduzieren und die Zukunft intelligenter Gebäude gestalten“, sagt Jose La Loggia, Group President – EMEA, Trane Technologies.