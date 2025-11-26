Trane Technologies und Kieback&Peter Gruppe schließen strategische Partnerschaft

Kieback&Peter eröffnet ein neues Kapitel seiner Geschichte: Gemeinsam mit Trane Technologies, einem globalen Klimainnovator, wird eine strategische Partnerschaft geschlossen. Trane Technologies erwirbt eine Minderheitsbeteiligung von 49 % an der Kieback&Peter Gruppe. Diese Zusammenarbeit steht laut Unternehmensangaben für ein gemeinsames Bekenntnis, den Wandel zu nachhaltigen, intelligenten Gebäuden zu beschleunigen und damit einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten.

Kieback&Peter und Trane Technologies gehen zukünftig gemeinsame Wege.

Bild: Kieback&Peter

Der Abschluss der Beteiligung sowie der Vermarktungsvereinbarung wird in den kommenden Monaten nach behördlicher Genehmigung erwartet. Kieback&Peter wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen und Marke unter der Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Christoph Ritzkat agieren. „Indem wir unsere Größe und führenden nachhaltigen Gebäudelösungen mit den fortschrittlichen Steuerungs- und Gebäudemanagementsystemen von Kieback&Peter verbinden, schaffen wir eine einzigartige Ausgangsposition: Klimainnovationen beschleunigen, Energieverschwendung reduzieren und die Zukunft intelligenter Gebäude gestalten“, sagt Jose La Loggia, Group President – EMEA, Trane Technologies.