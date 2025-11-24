Wärmepumpenmarkt wächst weiter: BWP korrigiert Branchenprognose nach oben

Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. rechnet für das Jahr 2025 mit etwa 300.000 abgesetzten Wärmepumpen. Das entspricht einem deutlichen Plus von über 50 % im Vergleich zum Vorjahr. Und auch seine Prognosen für die kommenden Jahre hebt der Verband angesichts der Marktentwicklung an. Bedingung dafür sei jedoch eine Stabilität bei den Heizungsregeln und bei der Förderung.

Bild: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. Die Absatzzahlen der Heizungs-Wärmepumpen von Januar bis Oktober 2024 und 2025 – im September und Oktober wurden mehr als 30.000 Wärmepumpen abgesetzt. Bild: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.

Auf Basis der Marktlage hebt der BWP seine Prognose für 2026 deutlich an – allerdings unter der Bedingung, dass die Lage bei Förderung und Ordnungsrecht stabil bleibe. In seinem „Business as Usual“-Szenario rechnet der Verband nun mit 410.000 verkauften Geräten – ein deutlicher Aufwuchs gegenüber der Vorjahresschätzung. Dort prognostizierte der Verband in diesem Szenario noch 350.000 Anlagen für das kommende Jahr. Im ambitionierten KLIMA-Szenario könnten es sogar mehr als 530.000 werden, wenn zusätzlich zu stabilen Rahmenbedingungen vor allem Maßnahmen zur weiteren Verbesserung des Verhältnisses von Strom- zu Gaspreis ergriffen würden – u. a. die versprochene Senkung der Stromsteuer. „Damit würde die schwarz-rote Koalition die Zahlen erreichen, die die Ampel einst ausgegeben hatte und die für das Erreichen der Klimaziele im Gebäudesektor benötigt werden“, kommentiert Sabel.