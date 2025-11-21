Entwicklungsperspektiven für das digitale Bauen

Die fortschreitende Digitalisierung verändert zentrale Abläufe im Bauwesen grundlegend. Automatisierte Fertigungsprozesse, der Einsatz von Robotik auf der Baustelle sowie datengestützte Planungstools wie BIM prägen zunehmend die praktische Umsetzung von Bauprojekten. Welche Entwicklungen bereits heute Realität sind und welche technologischen Schritte in den kommenden Jahren folgen werden, war das Leitthema des Fachkongresses „TGA.Digital – der BIM-Fachkongress zur Zukunft des Bauens“, den das BIM Center Aachen Anfang November in der „Viega World“ in Attendorn-Ennest ausrichtete.

Bild: Viega Mehr als 100 Fachleute aus unterschiedlichsten Zweigen der Baubranche setzten sich beim BIM-Fachkongress in der „Viega World“ zwei Tage lang intensiv mit den aktuellen Entwicklungen zur Zukunft des Bauens auseinander. Bild: Viega

Bild: Viega Workshops und Diskussionsrunden sind ein wichtiges Erfolgselement des vom BIM Center Aachen veranstalteten Fachkongresses; hier ein Expertentalk unter Moderation von Dr. Ines Marbach. Bild: Viega In zahlreichen Fachvorträgen, hier Keynote-Speaker Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Christoph van Treeck, wurde die Zukunft des Bauens aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet, bis hin zur Notwendigkeit der industriellen Vorfertigung von Bauelementen, um die Bedarfe schneller und effizienter bedienen zu können.

Bild: Viega In zahlreichen Fachvorträgen, hier Keynote-Speaker Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Christoph van Treeck, wurde die Zukunft des Bauens aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet, bis hin zur Notwendigkeit der industriellen Vorfertigung von Bauelementen, um die Bedarfe schneller und effizienter bedienen zu können. Bild: Viega

Digitalisierung als struktureller Prozess

Die Beiträge aus Wissenschaft und Praxis zeigten, dass KI und lernende Robotik in den kommenden Jahren zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. Im Rahmen des sogenannten „FutureLAB“ präsentierten Studierende der RWTH Aachen einen vollständig robotergestützten Montageprozess eines TGA-Schachts. Die Demonstration verdeutlichte, wie präzise und wiederholgenau solche Systeme künftig im Werk oder direkt auf der Baustelle eingesetzt werden können.

Bild: Iliana Hein / Redaktion SHK Profi Zum Rahmenprogramm der Veranstaltung gehörten auch der Marketplace und das „FutureLAB“. Dort hatten Teilnehmende die Möglichkeit, Exoskelette direkt auszuprobieren und deren Nutzen für ergonomische Installationsarbeiten praktisch zu erleben. Bild: Iliana Hein / Redaktion SHK Profi

Gemeinsame Weiterentwicklung der Branche

Dass der Austausch zwischen Wissenschaft, Industrie und Handwerk für die Weiterentwicklung des digitalen Bauens entscheidend ist, zeigte sich insbesondere in den Diskussionsrunden. Praxisnahe Einblicke aus Handwerksbetrieben, projektorientierte Erfahrungsberichte und Einschätzungen zu neuen Geschäftsmodellen machten deutlich, wie unterschiedlich die Ansätze zur Umsetzung digitaler Methoden sein können – und wie wichtig ein kontinuierlicher Wissenstransfer ist.

Der Fachkongress „TGA.Digital“ unterstrich damit die Bedeutung einer gemeinsamen Weiterentwicklung der Branche. Die vielfältigen Beiträge zeigten klar, dass digitale Planung, automatisierte Prozesse und standardisierte Abläufe künftig einen wesentlichen Beitrag zur Effizienz- und Qualitätssteigerung im Bauwesen leisten werden. Die „Viega World“ bot hierfür den passenden Rahmen als Demonstrationsort für modernes, datenorientiertes Bauen. Die „Viega World“ dient als interaktives Weiterbildungszentrum, in dem TGA- und BIM-Schulungsinhalte am realen Gebäude vermittelt werden.

Bild: Iliana Hein / Redaktion SHK Profi Die „Viega World“ dient als interaktives Weiterbildungszentrum, in dem TGA- und BIM-Schulungsinhalte am realen Gebäude vermittelt werden. Bild: Iliana Hein / Redaktion SHK Profi

Ulrich Zeppenfeldt, Senior Director Customer Services bei Viega und damit Gastgeber für den Fachkongress des BIM Centers Aachen: „Wenn über die Zukunft und damit die Digitalisierung des Bauens gesprochen wird, herrscht schnell ein Konsens, dass möglichst sofort die entsprechenden Weichen zu stellen sind. Geht es aber in die Umsetzung, in die Entwicklung der dafür notwendigen Prozesse und Werkzeuge, herrscht vielfach nur Ratlosigkeit. Umso mehr freue ich mich, dass der BIM-Fachkongress hierzu wertvolle Lösungsansätze aufzeigen konnte. Und zwar sowohl durch den universitären Wissenstransfer als auch durch den intensiven Austausch von Beteiligten auf allen Ebenen des Bauprozesses.“