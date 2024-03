BIM-Schulungsangebot „TGA.Digital“

Mit dem Seminar „BIM Experience“ in der „Viega World“ soll für alle am BIM-Bauprozess Interessierten ein Einstieg in die digitale Zukunft des Bauens geschaffen werden.

Im Rahmen des Seminars „ BIM Experience “ sollen Fachplanern, Investoren und Betreibern Praxiswissen rund um das Thema „Digitales Planen und Bauen“ bis hin zum angewandten Einsatz von Installationssystemen vermittelt werden.

Fachwissen zur Anwendung der Arbeitsmethodik BIM steht im Mittelpunkt der „BIM-Seminare Basis bzw. Intensiv". Zielgruppen sind Projektentwickler, Fachplaner und alle Baubeteiligten, die im Arbeitsalltag mit BIM konfrontiert werden. Zu den Schulungsinhalten gehören neben dem Basiswissen zur Planungsmethodik BIM die grundlegenden Begrifflichkeiten, Anwendungsfälle und Praxisbeispiele rund um BIM-Modelle, -Kollaboration und -Management. Im Zwei-Tages-Seminar stehen zudem Schulungsinhalte nach VDI/DIN auf dem Programm. Des Weiteren wird die Option zur Zertifizierung für die in Ausschreibungen von geforderten Qualifizierungsnachweisen angeboten.

Im „BIM ColLab", das sich an BIM-Autoren und BIM-Fachkoordinatoren wendet, liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Kollaboration im Digitalen Planen und Bauen. Hier geht es bspw. um die Einführung in die Informationserstellung und -koordination als Grundlage für eine effiziente und kollaborative Umgebung für Bauprojekte. Übergeordnetes Ziel ist es, die Basiskenntnisse rund um das digitale Bauen mit BIM zu erweitern. In dem drei- bzw. fünftägigen Seminarprogramm werden die gelernten Inhalte an Beispielsprojekten vertieft und Inhalte der Open-BIM-Koordination vermittelt. Die erfolgreiche Teilnahme an dem Fünf-Tage-Seminar bietet die Option zur buildingSMART Professional Zertifizierung – Pactitioner.

Bei den Software-Seminaren wird ausgehend vom individuellen Wissenstand in kleinen Gruppen der Umgang mit den Viega Softwarelösungen „Viptool Engineering" und „LINEAR Solutions – Viega Edition" geschult.

Die Integrale Planung mit BIM bedeutet zugleich kollaboratives Bauen, wofür u. a. das mehrtägige Fachseminar „TGA.Digital – BIM ColLab“ ausgelegt wurde.

Fachkongress: Digitalisierung und deren Perspektiven

Hinzu kommen weitere Veranstaltungen zum Stand der Digitalisierung und deren Perspektiven in der Baubranche. Ein Beispiel dafür ist der „BIM-Fachkongress zur Zukunft des Bauens“. Dieser adressiert alle Branchenbeteiligten, die sich für die Herausforderungen der kommenden Jahre qualifiziert aufstellen möchten. Geplant ist der Fachkongress für den 11. und 12. November 2024. Der erste Fachkongress im September 2023, den das BIM Center Aachen in der „Viega World“ veranstaltete, bot rund 150 interessierten Fachplanern und planenden Fachhandwerkern, Architekten, Investoren sowie Betreibern ein Forum, sich umfassend über den Einstieg in das Digitale Bauen und den damit verbundenen Struktur- und Kulturwandel am Bau zu informieren und auszutauschen.

Weitere Informationen sowie die Anmeldung sind über die Webseite des Veranstalters zu finden.