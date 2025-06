Deutschlands größte PVT-Anlage zur Regeneration eines Sondenbohrfeldes geht in Betrieb

Die TWL Technologie GmbH hat für eine Carport-Anlage 640 PVT-Hybridkollektoren geliefert. Außerdem wurden auf dem IKEA-Parkplatz in Berlin-Waltersdorf 324 PV-Module mit einer Gesamtleistung von 432 kW installiert. Das System ging im Mai in Betrieb. Das Bohrfeld für die Großwärmepumpe umfasst 200 Bohrungen auf 100 m Tiefe. Die Anlage ist laut TWL somit Deutschlands größte zur Regeneration eines Sondenbohrfeldes. Das Pilotprojekt wurde von der INP Ingenieure GmbH Leipzig geplant und von der solarSTEP Energie GmbH aus Königstein im Taunus montiert.

E-Autos beim Möbelkauf laden: IKEAs Carportanlage in Berlin-Waltersdorf regeneriert die Großwärmepumpe und erzeugt Sonnenstrom.

Bild: solarSTEP Energie

Erträge maximieren

Durch die Wärmeenergie werden die PV-Zellen außerdem auf einem optimalen Temperaturniveau gehalten, was den Stromertrag maximiert. „Die PVT-Kollektoren erhöhen die Energieausbeute um circa 70 %“, so solarSTEP-Geschäftsführer Enno Berner. Er ergänzt: „Weil man mit dem Hybridsystem für die Erzeugung von Wärme und Strom nur ein Montagesystem, eine Verkabelung und ein Rohrsystem braucht, lassen sich Komponenten und Installationskosten einsparen.“

IKEA hat diese Kombination aus Ladepark und PVT-Wärmepumpensystem in Berlin-Waltersdorf Ende April eröffnet. Es ist der erste von insgesamt 54 Ladeparks, den der Möbelkonzern in Deutschland plant. Auch für Enno Berner, der seit zehn Jahren als IKEA-Partner Aufdach-, Freiflächen- und Carportanlagen für den Möbelkonzern realisiert, ist es ein besonderes System: „Hybridmodule sind ganz selten in dieser Projektgröße. Wir freuen uns über diese Referenz, die zahlreiche Gewerke vereint.“