VDI 2083: Energieeffizienz, Dokumentation und regulatorische Sicherheit von Reinräumen

Ob Halbleiterfertigung oder andere spezielle Fertigungsverfahren – Reinräume sichern Qualität und Sicherheit. Doch ihre Umsetzung ist komplex und der Betrieb energieintensiv. Um die Leitlinien für Planung und Betrieb von Reinräumen auf den neuesten Stand zu bringen, legt der VDI jetzt neue Entwürfe der Richtlinien VDI 2083 Blatt 4.1 und Blatt 4.2 vor.

Um die Leitlinien für Planung und Betrieb von Reinräumen auf den neuesten Stand zu bringen, legt der VDI neue Entwürfe der Richtlinien VDI 2083 Blatt 4.1 und Blatt 4.2 vor.

Planung, Bau und Erstinbetriebnahme durch VDI 2083 Blatt 4.1 E

Die VDI 2083 Blatt 4.1 E orientiert sich am Lebenszyklus von Reinräumen als Investitionsprojekte und setzt einen besonderen Schwerpunkt auf reinraumspezifische Aspekte. Von der Erfassung der Nutzeranforderungen über die Risikoanalyse und Qualitätssicherungsmaßnahmen bis hin zur Schulung des Personals und Verifizierung: Eine ganzheitliche Betrachtung steht im Fokus. Gleichzeitig wird die notwendige Dokumentation in den einzelnen Projektstufen festgelegt, um Projektbeteiligten mehr Planungssicherheit gewährleisten zu können.

Die Richtlinie ist im Mai 2025 als Entwurf erschienen. Die VDI 2083 Blatt 4.1 „Reinraumtechnik - Planung, Bau und Erstinbetriebnahme von Reinräumen“ kann bei DIN Media erworben werden. Die Einspruchsfrist endet am 31.12.2025. Einsprüche sind über das Einspruchsformular oder eine E-Mail an die möglich.

Energieeffizienz als Gestaltungsaufgabe mit der VDI 2083 Blatt 4.2 E

Reinräume zählen zu den energieintensivsten technischen Strukturen – insbesondere, wenn große Luftmengen in hoher Aufbereitungsqualität gefordert werden. Die VDI 2083 Blatt 4.2 identifiziert reinraumspezifische Einsparpotenziale und zeigt auf, wie der Energieeinsatz bei Design, Bau und Betrieb von Reinräumen reduziert werden kann, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Qualität einzugehen.

Die Richtlinie ist im Mai 2025 als Entwurf erschienen. Die VDI 2083 Blatt 4.2 „Reinraumtechnik - Energieeffizienz“ kann bei DIN Media erworben werden. Die Einspruchsfrist endet am 31.12.2025. Einsprüche sind über das Einspruchsformular oder eine E-Mail an die möglich.