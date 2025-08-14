Partnerschaft von NHW und Daikin für eine nachhaltigere Zukunft der Wärmeversorgung

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) geht in Sachen nachhaltiger Wärmeversorgung für ihre Mieterinnen und Mieter den nächsten Schritt. Die Tochtergesellschaft Medien-Energie-Technik GmbH (MET) und Daikin, Hersteller von Wärmepumpen, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, haben einen Rahmenvertrag zur Effizienz-Garantie von Wärmeerzeugungsanlagen mit Wärmepumpen unterzeichnet. Die Vertragspartner verpflichten sich dazu, die Wirtschaftlichkeit der Anlagen sicherzustellen, indem sie eine Mindesteffizienz planen, definieren und garantieren. Dieser Schritt soll das Engagement beider Unternehmen für nachhaltige Energieversorgung und Klimaschutz unterstreichen.

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte und der Wärmepumpenhersteller Daikin nach der Vertragsunterzeichnung (v. l.): Michael Mahlich (Geschäftsführer MET), Thorsten Becker (Senior Consultant Real Estate Solutions Daikin Airconditioning Germany), Martin Krutz (Geschäftsführer Daikin Airconditioning Germany), Monika Fontaine-Kretschmer (Technische Geschäftsführerin NHW), Urban Keller (Leiter Contracting MET), Alexander Wagner (Leiter Kompetenzcenter Einkauf und Vertragsmanagement NHW), Thomas Gernert (Manager Real Estate Solutions Daikin Airconditioning Germany).

Martin Krutz, Geschäftsführer der Daikin Airconditioning Germany GmbH, ergänzt: „Die Kooperation mit der NHW ist ein optimales Beispiel dafür, wie Industrie und Immobilienwirtschaft gemeinsam innovative, nachhaltige Lösungen entwickeln können."

Jahresarbeitszahl als Basis für die Effizienzgarantie

Der Kooperationsvertrag deckt alle Wärmeerzeugungsanlagen ab, die die MET als Wärmecontractor im Auftrag der NHW mit Daikin Wärmepumpen errichten und betreiben wird. Die Effizienzgarantie basiert auf den Jahresarbeitszahlen, die das Verhältnis zwischen dem Energieeinsatz von Strom und der erzeugten Wärmemenge messen. Sollten die garantierten Werte nicht erreicht werden, schlägt Daikin Maßnahmen zur Effizienzsteigerung vor und führt diese durch. Wenn Hersteller die versprochenen Effizienzen im Betrieb erreichen, können Wärmepumpen auch im Gebäudebestand sinnvoll realisiert werden, um einen wichtigen Beitrag zur Gebäudedekarbonisierung zu leisten. Mittelfristig kann und soll der Vertrag auf Anlagen ausgeweitet werden, die die NHW selbst betreibt.

Wärmepumpen als Schlüssel zur CO 2 -Reduktion

Dass der Gebäudesektor bis 2045 klimaneutral werden soll, ist eine große Aufgabe, auch für die NHW als Bestandshalterin von mehr als 60.000 Wohnungen. Angesichts der Herausforderungen durch Energiekrisen, Preissteigerungen und strengere Umweltauflagen hat Hessens größtes Wohnungsunternehmen seine Strategie angepasst und setzt statt umfassender Vollmodernisierungen nun verstärkt auf die Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien, insbesondere in Form von Wärmepumpen. Maßgebliche Unterstützung kommt dabei von der MET. Die Unternehmenstochter versorgt zahlreiche Wohnungen der NHW mit Wärme für Raumheizung und Warmwasser. Sie errichtet und betreibt eigene Heizzentralen, kauft die notwendigen Brennstoffe ein und sorgt so für verantwortungsvollen Umgang mit knapper werdenden Ressourcen zu einem für den Endverbraucher angemessenen Preis. Auch die MET baut vermehrt auf Wärmepumpenanlagen, die Photovoltaik und Batteriespeichertechnik integrieren – Technologien, die zunehmend traditionelle, weniger effiziente Heizsysteme ersetzen und zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung beitragen.