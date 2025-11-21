Rückblick auf die Eipos-Sachverständigentage 2025

Brandschutz neu gedacht – stärker interdisziplinär denken

21.11.2025

Über 1.000 Fachleute trafen sich am 17. und 18. November in der Messe Dresden zu den Eipos-Sachverständigentage 2025.
Bild: Eipos

Über 1.000 Fachleute trafen sich am 17. und 18. November in der Messe Dresden zu den Eipos-Sachverständigentage 2025.
Bild: Eipos
Die Eipos Sachverständigentage Brandschutz 2025 standen ganz im Zeichen von Innovation, Nachhaltigkeit und Praxisnähe. Über 1.000 Fachleute trafen sich am 17. und 18. November 2025 in der Messe Dresden zu dieser etablierten Fachtagung – laut Eipos einem der wichtigsten Branchentreffen für Brandschutz-Fachplaner und Sachverständige, Mitarbeiter aus Baugenehmigungsbehörden und der Industrie.

Nachhaltigkeit und Ökologie im Brandschutz

Der Holzbau und der Einsatz nachwachsender Dämmstoffe standen im Fokus mehrerer Beiträge. Die Referenten zeigten, dass ökologische Bauweisen und hohe Brandschutzanforderungen kein Widerspruch sein müssen. Neue Forschungsergebnisse belegen, dass durch gezielte Bekleidungen und innovative Löschmethoden auch brennbare Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen sicher eingesetzt werden können. Erstmals wurden auch Forschungen zu Lehmbaustoffen vorgestellt, die aufzeigten, dass ökologische Bauweisen mit fundierter brandschutztechnischer Bewertung vereinbar sind – allerdings besteht hier noch erheblicher Normungsbedarf.

Bestandsschutz und Weiterentwicklung

Ein weiterer Schwerpunkt lag auch auf dem Umgang mit Bestandsgebäuden und älteren Brandschutzkonzepten. Die Referenten betonten die Bedeutung einer sorgfältigen Dokumentation, einer risikoorientierten Bewertung und einer ressourcenschonenden Weiterentwicklung. Ziel ist es, bestehende Gebäude nachhaltig und rechtssicher an neue Anforderungen anzupassen, ohne unnötige Ertüchtigungsmaßnahmen auszulösen.

Ein Highlight war der Einblick in die Totalrevision der Schweizer Brandschutzvorschriften. Die konsequente Risikoorientierung und die Einführung quantitativer Risikoakzeptanzkriterien setzen international Maßstäbe und sind zukunftsweisend.

Austausch und Innovation

Die Veranstaltung zeigte deutlich: Der Brandschutz befindet sich im Wandel. Neue Technologien, Nachhaltigkeit und flexible Nachweisverfahren werden die Fachwelt in den kommenden Jahren prägen. Für Planende und Sachverständige bedeutet das, stärker interdisziplinär zu denken – und frühzeitig den Dialog mit Prüfern und Behörden zu suchen. Mit fachlich tiefgehenden Vorträgen, lebhaften Diskussionen und einer großen Fachausstellung bestätigten die Eipos-Sachverständigentage einmal mehr ihren Ruf als zentrale Plattform für Innovation, Praxis und Austausch im vorbeugenden Brandschutz.

Thematisch passende Artikel:

26. Eipos-Sachverständigentage Brandschutz 2025

Die Brandschutzbranche trifft sich am 17. und 18. November 2025 in Dresden zu den 26. Eipos-Sachverständigentagen Brandschutz. Die Fachveranstaltung für Planer und Sachverständige findet wie...

mehr

13. EIPOS-Sachverständigentage Brandschutz

26. und 27. November 2012/Dresden
Andr? Kowalew, Kelkheim im Taunus, Ingenieurb?ro f?r Brandschutz

Schwerpunkt des ersten Veranstaltungstages der 13. EIPOS-Sachverständigentage Brandschutz sind typische Fragestellungen aus der Planungspraxis wie der Ausbau von Dachgeschossen oder der Umgang mit...

mehr
Ausgabe 10/2012

13. EIPOS-Sachverständigentage Brandschutz

26. und 27. November 2012 / Dresden Das Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der TU Dresden e. V. (EIPOS) präsentiert zum 13. Mal die EIPOS-Sachverstän­di­gentage Brandschutz....

mehr
Ausgabe 11/2018

19. EIPOS-Sachverständigentage Brandschutz

19. und 20. November 2018/Dresden Der zweitägige EIPOS-Fachkongress bietet Brandschutzexperten eine einzigartige Plattform zum Wissens- und Erfahrungsaustausch und gilt als einer der bedeutendsten...

mehr
Ausgabe 01/2017 Nichts ist so beständig wie der Wandel

17. Eipos-Sachverständigentage

Unter dem Motto Nichts ist so beständig wie der Wandel trafen sich 750 Brandschutzexperten, Planer und Architekten zu den 17. Eipos-Sachverständigentagen Brandschutz...

mehr