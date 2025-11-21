Brandschutz neu gedacht – stärker interdisziplinär denken

Über 1.000 Fachleute trafen sich am 17. und 18. November in der Messe Dresden zu den Eipos-Sachverständigentage 2025.

Bild: Eipos Über 1.000 Fachleute trafen sich am 17. und 18. November in der Messe Dresden zu den Eipos-Sachverständigentage 2025. Bild: Eipos

Nachhaltigkeit und Ökologie im Brandschutz

Der Holzbau und der Einsatz nachwachsender Dämmstoffe standen im Fokus mehrerer Beiträge. Die Referenten zeigten, dass ökologische Bauweisen und hohe Brandschutzanforderungen kein Widerspruch sein müssen. Neue Forschungsergebnisse belegen, dass durch gezielte Bekleidungen und innovative Löschmethoden auch brennbare Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen sicher eingesetzt werden können. Erstmals wurden auch Forschungen zu Lehmbaustoffen vorgestellt, die aufzeigten, dass ökologische Bauweisen mit fundierter brandschutztechnischer Bewertung vereinbar sind – allerdings besteht hier noch erheblicher Normungsbedarf.

Bestandsschutz und Weiterentwicklung

Ein weiterer Schwerpunkt lag auch auf dem Umgang mit Bestandsgebäuden und älteren Brandschutzkonzepten. Die Referenten betonten die Bedeutung einer sorgfältigen Dokumentation, einer risikoorientierten Bewertung und einer ressourcenschonenden Weiterentwicklung. Ziel ist es, bestehende Gebäude nachhaltig und rechtssicher an neue Anforderungen anzupassen, ohne unnötige Ertüchtigungsmaßnahmen auszulösen.

Ein Highlight war der Einblick in die Totalrevision der Schweizer Brandschutzvorschriften. Die konsequente Risikoorientierung und die Einführung quantitativer Risikoakzeptanzkriterien setzen international Maßstäbe und sind zukunftsweisend.

Austausch und Innovation

Die Veranstaltung zeigte deutlich: Der Brandschutz befindet sich im Wandel. Neue Technologien, Nachhaltigkeit und flexible Nachweisverfahren werden die Fachwelt in den kommenden Jahren prägen. Für Planende und Sachverständige bedeutet das, stärker interdisziplinär zu denken – und frühzeitig den Dialog mit Prüfern und Behörden zu suchen. Mit fachlich tiefgehenden Vorträgen, lebhaften Diskussionen und einer großen Fachausstellung bestätigten die Eipos-Sachverständigentage einmal mehr ihren Ruf als zentrale Plattform für Innovation, Praxis und Austausch im vorbeugenden Brandschutz.