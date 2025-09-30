26. Eipos-Sachverständigentage Brandschutz 2025

Die 26. Ausgabe der Eipos-Sachverständigentage Brandschutz findet am 17. und 18. November 2025 in Dresden statt.

Die Sachverständigentage bieten nicht nur fundierte Fachvorträge und aktuelle Einblicke in die Branche, sondern schaffen auch Raum für den fachlichen Austausch unter Kolleginnen und Kollegen. Neue Impulse für die Praxis und die Möglichkeit zur Erweiterung des beruflichen Netzwerks machen die Sachverständigentage zu einer Plattform, auf der Wissen, Erfahrung und Innovation zusammenfinden. Mit über 800 Teilnehmenden aus ganz Deutschland, einer umfangreichen Fachausstellung und hochkarätigen Referierenden sollen die Eipos-Sachverständigentage ein Pflichttermin für alle Brandschutzprofis werden. Weitere Informationen und die Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters möglich.