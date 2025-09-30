Motto: „Innovation trifft Praxis“

26. Eipos-Sachverständigentage Brandschutz 2025

30.09.2025

Die 26. Ausgabe der Eipos-Sachverständigentage Brandschutz findet am 17. und 18. November 2025 in Dresden statt.
Bild: Eipos

Die 26. Ausgabe der Eipos-Sachverständigentage Brandschutz findet am 17. und 18. November 2025 in Dresden statt.
Bild: Eipos
Die Brandschutzbranche trifft sich am 17. und 18. November 2025 in Dresden zu den 26. Eipos-Sachverständigentagen Brandschutz. Die Fachveranstaltung für Planer und Sachverständige findet wie gewohnt in der Messe Dresden statt und bietet zusätzlich online die Möglichkeit zur Teilnahme. „Innovation trifft Praxis“ ist das Motto der Tagung, die aktuelle Herausforderungen im Brandschutz aufgreift: risikobasierte Nachweisverfahren, neue Erkenntnisse zu Lithium-Ionen-Batterien und die optimale Klassifizierung von Bestandsbauteilen. Ein zentrales Thema bleibt der Umgang mit dem Bestand. Von der Bestandserfassung bis hin zu konkreten Details. Aktuelle Merkblätter und neue Lösungsansätze an realen Beispielen sollen wertvolle Anregungen liefern.

Die Sachverständigentage bieten nicht nur fundierte Fachvorträge und aktuelle Einblicke in die Branche, sondern schaffen auch Raum für den fachlichen Austausch unter Kolleginnen und Kollegen. Neue Impulse für die Praxis und die Möglichkeit zur Erweiterung des beruflichen Netzwerks machen die Sachverständigentage zu einer Plattform, auf der Wissen, Erfahrung und Innovation zusammenfinden. Mit über 800 Teilnehmenden aus ganz Deutschland, einer umfangreichen Fachausstellung und hochkarätigen Referierenden sollen die Eipos-Sachverständigentage ein Pflichttermin für alle Brandschutzprofis werden. Weitere Informationen und die Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters möglich.

Thematisch passende Artikel:

Ausgabe 11/2017

18. Eipos-Sachverständigentage Brandschutz

20. und 21. November 2017/Dresden   Als zweitägiger Fachkongress bieten die Eipos-Sachverständigentage im November die Möglichkeit zu einem umfassenden Erfahrungstausch von rund 650...

mehr
Ausgabe 11/2019 Fachkongress liefert Antworten

Die 20. EIPOS-Sachverständigentage Brandschutz

Am 18. und 19. November 2019 finden in Dresden die 20. EIPOS-Sachverständigentage Brandschutz statt. Über 900 Brandschutzexperten werden zum zweitägigen Fachkongress erwartet, um aktuelle Trends...

mehr
Ausgabe 7-8/2014 Wissens- und Erfahrungsaustausch

15. Eipos-Sachverständigentage Brandschutz

Seit 15 Jahren trifft sich die Brand­schutzbranche Ende No­vem­ber in Dresden (in diesem Jahr am 24. und 25. November 2014), um über Entwicklungen und Lösungsansätze zu diskutieren. Eipos bietet...

mehr
Ausgabe 01/2017 Nichts ist so beständig wie der Wandel

17. Eipos-Sachverständigentage

Unter dem Motto Nichts ist so beständig wie der Wandel trafen sich 750 Brandschutzexperten, Planer und Architekten zu den 17. Eipos-Sachverständigentagen Brandschutz...

mehr

13. EIPOS-Sachverständigentage Brandschutz

26. und 27. November 2012/Dresden
Andr? Kowalew, Kelkheim im Taunus, Ingenieurb?ro f?r Brandschutz

Schwerpunkt des ersten Veranstaltungstages der 13. EIPOS-Sachverständigentage Brandschutz sind typische Fragestellungen aus der Planungspraxis wie der Ausbau von Dachgeschossen oder der Umgang mit...

mehr