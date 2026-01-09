Praxiswissen für nachhaltiges Sanieren und gesundes Wohnen

„Ökologische Altbausanierung“, 4. Auflage.

Bild: VDE Verlag „Ökologische Altbausanierung", 4. Auflage.

Anhand konkreter Gebäude und realisierter Projekte beschreibt der Autor die typologischen Besonderheiten von Altbauten und zeigt, wie denkmalpflegerische, konstruktive und energetische Maßnahmen sinnvoll aufeinander abgestimmt werden können. Behandelt werden u. a. Holzschutz ohne giftige Zusätze, Dach- und Fassadensanierung, statische Eingriffe, Dämmmaßnahmen, haustechnische Lösungen sowie die Weiterverwendung vorhandener Bauteile. Ergänzend werden Aspekte der Baupraxis, der Wohngesundheit und der Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Praxisnahe Checklisten und Arbeitshilfen

Die vorliegende 4. Auflage wurde inhaltlich aktualisiert und gezielt erweitert. Neu hinzugekommen sind praxisnahe Checklisten und Arbeitshilfen sowie zusätzliche Informationen zum Erhalt historischer Dachkonstruktionen und zu Baugrunduntersuchungen. Damit trägt das Buch den gestiegenen Anforderungen an eine fachgerechte, ressourcenschonende und verantwortungsvolle Sanierung des Gebäudebestands Rechnung. Das bietet die Neuauflage:

Typologie und konstruktive Besonderheiten von Altbauten

Denkmalpflegerische, energetische und ökologische Sanierungsmaßnahmen

Holzschutz, Dach-, Fassaden- und Dämmkonzepte

Haustechnik, statische Eingriffe und Wiederverwendung von Bauteilen

Checklisten und Arbeitshilfen

Ziel des Buches ist es, die Sensibilität von Eigentümern, Planenden und Ausführenden im Umgang mit Altbauten zu schärfen und praxisnahes Wissen für eine nachhaltige und gesundheitsgerechte Sanierung zu vermitteln. Der Erhalt bestehender Bausubstanz wird dabei als wesentlicher Beitrag zu ressourcenschonendem Bauen und zum langfristigen Schutz des baulichen Erbes verstanden.