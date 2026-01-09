Neuauflage: „Ökologische Altbausanierung“

Praxiswissen für nachhaltiges Sanieren und gesundes Wohnen

09.01.2026

„Ökologische Altbausanierung“, 4. Auflage.
Bild: VDE Verlag

Die ökologische Sanierung und Modernisierung von Altbauten zählt zu den zentralen Aufgaben nachhaltigen Bauens. Sie erfordert neben fundierten Planungskenntnissen ein hohes Maß an Sensibilität im Umgang mit historischer Bausubstanz, konstruktiven Besonderheiten und bauphysikalischen Zusammenhängen. Die neu bearbeitete 4. Auflage von „Ökologische Altbausanierung“ bietet hierfür eine fundierte und praxisorientierte Orientierung.

Anhand konkreter Gebäude und realisierter Projekte beschreibt der Autor die typologischen Besonderheiten von Altbauten und zeigt, wie denkmalpflegerische, konstruktive und energetische Maßnahmen sinnvoll aufeinander abgestimmt werden können. Behandelt werden u. a. Holzschutz ohne giftige Zusätze, Dach- und Fassadensanierung, statische Eingriffe, Dämmmaßnahmen, haustechnische Lösungen sowie die Weiterverwendung vorhandener Bauteile. Ergänzend werden Aspekte der Baupraxis, der Wohngesundheit und der Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Praxisnahe Checklisten und Arbeitshilfen

Die vorliegende 4. Auflage wurde inhaltlich aktualisiert und gezielt erweitert. Neu hinzugekommen sind praxisnahe Checklisten und Arbeitshilfen sowie zusätzliche Informationen zum Erhalt historischer Dachkonstruktionen und zu Baugrunduntersuchungen. Damit trägt das Buch den gestiegenen Anforderungen an eine fachgerechte, ressourcenschonende und verantwortungsvolle Sanierung des Gebäudebestands Rechnung. Das bietet die Neuauflage:

  • Typologie und konstruktive Besonderheiten von Altbauten
  • Denkmalpflegerische, energetische und ökologische Sanierungsmaßnahmen
  • Holzschutz, Dach-, Fassaden- und Dämmkonzepte
  • Haustechnik, statische Eingriffe und Wiederverwendung von Bauteilen
  • Checklisten und Arbeitshilfen

Ziel des Buches ist es, die Sensibilität von Eigentümern, Planenden und Ausführenden im Umgang mit Altbauten zu schärfen und praxisnahes Wissen für eine nachhaltige und gesundheitsgerechte Sanierung zu vermitteln. Der Erhalt bestehender Bausubstanz wird dabei als wesentlicher Beitrag zu ressourcenschonendem Bauen und zum langfristigen Schutz des baulichen Erbes verstanden.

Bibliographische Angaben

Ökologische Altbausanierung – Praxiswissen für nachhaltiges Sanieren und gesundes Wohnen
Autor: Stefan Plesser
Herausgeber: VDE Verlag
4. überarbeitete und erweiterte Auflage 2026, 239 Seiten
Buch: 54,00 €
E-Book: 54,00 €
Beides (Buch & E-Book): 75,60 €
ISBN: 978-3-8007-6535-5 | 978-3-8007-6536-2 (E-Book)

