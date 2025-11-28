Energetische Sanierung in WEGs

Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) sind Schlüsselakteure der Wärmewende. Der neue WEG-Praxisguide der dena bietet Unterstützung bei Planung, Finanzierung und Umsetzung energetischer Sanierungen. Eine Umfrage belegt einen hohen Informationsbedarf.

WEGs sind für die Energiewende im Gebäudebestand von zentraler Be-deutung – sie umfassen rund 22 % aller Wohnungen in Deutschland. Doch komplizierte Entscheidungsprozesse, unklare Zuständigkeiten und fehlendes Wissen zu Finanzierung und Förderung bremsen viele Sanierungsvorhaben. Mit dem neuen WEG-Praxisguide stellt die dena erstmals ein umfassendes Informationsangebot bereit, das Eigentümerinnen und Eigentümer, Verwaltungsbeiräte, WEG-Verwaltungen und Energieberatende praxisnah durch den Modernisierungsprozess führt.

Christian Stolte, Bereichsleiter Klimaneutrale Gebäude der dena, sagt: „Damit Sanierungen in WEGs gelingen, müssen alle beteiligten Akteure gemeinsam Lösungen finden. Mit dem Praxisguide unterstützen wir sie dabei, kompetente Entscheidungen zu treffen und den Prozess zur Modernisierung zu beschleunigen. Gleichzeitig möchten wir zeigen, dass sie sich mit einer energetischen Sanierung für höheren Wohnkomfort, geringere Energiekosten und den Werterhalt ihrer Immobilie entscheiden.“

Der WEG-Praxisguide bündelt Checklisten, Entscheidungs- und Arbeitshilfen, FAQs, Präsentationsvorlagen und Erklärtexte zu Energieberatung, Finanzierung, Förderprogrammen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Inhalte werden kontinuierlich erweitert und mit Vertretenden aus der Praxis rückgekoppelt. Entstanden ist der Guide im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) beauftragten Projekts „Energetische Modernisierung von Wohnungseigentümergemeinschaften“.

Repräsentative Umfrage zeigt: Interesse ist da, Informationen fehlen

Dass energetische Sanierungen auch unter Wohnungseigentümerinnen und -eigentümern ein zentrales Thema sind, zeigt eine aktuelle, im Auftrag der dena durchgeführte repräsentative YouGov-Umfrage. Mehr als die Hälfte der befragten WEG-Mitglieder (52 %) befürworten, dass Gebäude für einen klimaneutralen Gebäudesektor saniert werden müssen. Diese Sicht spiegelt sich auch in der finanziellen Vorsorge wider: 43 % planen eine Erhöhung ihrer Rücklage oder haben bereits mit dem Aufbau für eine anstehende Investition begonnen.

Allerdings fühlen sich über 60 % der befragten Eigentümerinnen und Eigentümer nur teilweise oder wenig über energetische Sanierungen informiert. Das erschwert auch die Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse – mit 36 % eines der am häufigsten genannte Hemmnisse für Sanierungsvorhaben in WEGs. Fazit: Interesse und Motivation sind da, es mangelt aber an gut aufbereiteten Informationen für diese wichtige Akteursgruppe.

Hinweis zur Umfrage: Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov-Panels. Im Zeitraum vom 16. bis 21. Oktober 2025 wurden insgesamt 522 Personen befragt.