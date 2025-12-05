Anne Spielberg ist ab sofort Exhibition Director

Zum 1. Dezember 2025 übernimmt Anne Spielberg die Leitung der GET NORD als Exhibition Director. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im B2B-Marketing, insbesondere in den Bereichen Messeorganisation, Markenführung und Personalmanagement, bringt sie eine umfassende Expertise für die Weiterentwicklung der Fachmesse mit. Die gebürtige Kielerin war zuvor unter anderem bei dem langjährigen GET NORD-Aussteller ESYLUX Deutschland GmbH als Head of Marketing International und Mitglied der Geschäftsleitung auch für Messen und Events verantwortlich. Anne Spielberg übernimmt die Leitung der GET NORD.

Über die GET NORD

Die GET NORD ist als gemeinsame Fachmesse für die technische Gebäudeausstattung bundesweit Vorreiterin bei der Vernetzung von Elektro, Sanitär, Heizung und Klima und die führende gebäudetechnische Fachmesse im Norden. Sie findet alle zwei Jahre auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress statt und vernetzt mit ihrem wegweisenden Messekonzept die verschiedenen Gewerke der Gebäudetechnik mit Architektinnen und Architekten, planenden, dem Großhandel und der Industrie.

Rund 650 Unternehmen präsentieren ihre neuesten Produkte und innovativen Lösungen zu den Themen Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Energiemanagement, Gebäudeausstattung und Gebäudesystemtechnik. Damit ist die GET NORD Plattform und Impulsgeberin für zukunftsorientierte Gebäudetechnologien und Lösungen für den Klimaschutz zu Hause. Sie findet vom 19. bis 21. November 2026 in Hamburg statt.

Weitere Informationen über die GET NORD unter: www.get-nord.de