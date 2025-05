Hosch Gebäudeautomation gründet neue Niederlassung in Hamburg

Alexander Mackensen, Niederlassungsleiter Hamburg (links), und Holger Schaefe, Geschäftsführer von Hosch.

Bild: Hosch Gebäudeautomation Alexander Mackensen, Niederlassungsleiter Hamburg (links), und Holger Schaefe, Geschäftsführer von Hosch. Bild: Hosch Gebäudeautomation

Die Leitung des neuen Standorts mit Sitz Alter Teichweg 41 in Hamburg Barmbek übernahm zu Beginn des Jahres Alexander Mackensen. „Hosch hat in den letzten Jahren eine großartige geschäftliche Basis in Hamburg geschaffen, deren Ausbau ich mit einer Niederlassung nun weiter vorantreibe. Ich freue mich auf die kommenden Projekte in der Region und auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern“, so der 38-Jährige, der einschlägige Erfahrungen in der Projektplanung und -durchführung mitbringt. Bevor er als Projekt- und Gruppenleiter im Bereich MSR tätig wurde, machte er eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik, der ein Meistertitel folgte. Zuletzt arbeitete er im Baumanagement in der Objektüberwachung. „Wir freuen uns, dass wir mit Alexander Mackensen einen erfahrenen Experten als Niederlassungsleiter gewinnen konnten. Er bringt für seine neuen Aufgaben die besten Voraussetzungen mit. Wir sind uns sicher, dass er mit seinem Know-how neue Marktpotenziale erschließen wird“, sagt Schaefe.