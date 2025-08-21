Zu erwartende Entwicklungen in den kommenden fünf Jahren

Zukunftsplaner-Konferenz GA 2030: Intelligente Gebäudeautomation der Zukunft

21.08.2025

Die Zukunftsplaner-Konferenz GA 2030 bietet Fachleuten der Gebäudeautomation, Planer, Projektentwickler sowie Entscheider aus der Bau- und Immobilienbranche die Gelegenheit, sich mit hochkarätigen Fachexpertinnen und Fachexperten über Zukunftsfragen rund um die intelligente Gebäudeautomation auszutauschen. Die Veranstaltung findet am 23. September 2025 in Ratingen und am 12. November 2025 in Offenbach am Main statt.

Gegenstand der Konferenz sind die aktuell drängendsten Fragen der Branche: Welche Technologien, Marktentwicklungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen werden die Gebäudeautomation in den kommenden Jahren prägen? Und wie sehen geeignete Strategien aus, um den damit verbundenen Herausforderungen zu begegnen? Konkret geht es dabei u. a. um die zu erwartenden Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt in den kommenden fünf Jahren, um rechtliche und planerische Anforderungen im Spannungsfeld zwischen HOAI und VOB sowie um Innovationen in der Gebäudeautomation, mit deren Hilfe sich die genannten Herausforderungen bewältigen lassen.

Zu diesem Zweck erwartet die Teilnehmer ein praxisnaher, interaktiver und zukunftsorientierter Tag mit Impulsvorträgen, Workshops und einer hochkarätig besetzten Panel-Diskussion. Unternehmensvertreter von Danfoss, Honeywell und Tridium präsentieren begleitend Best Practices mit Vorbildcharakter, heißt es von den Veranstaltern.

Zukunftsplaner-Konferenz GA 2030 findet am 23. September 2025 in Ratingen und am 12. November in Offenbach am Main statt.
Bild: Danfoss / Honeywell

Zukunftsplaner-Konferenz GA 2030 findet am 23. September 2025 in Ratingen und am 12. November in Offenbach am Main statt.
Bild: Danfoss / Honeywell

Auszüge aus dem Programm

Prof. Dr. Thomas Beyerle (Professor für Immobilienwirtschaft an der Hochschule Biberach) erörtert, welche Themen die Immobilienwirtschaft tatsächlich bewegen und welche Auswirkungen dies auf die Planung hat. Prof. Dr. Michael Krödel (Professor für Gebäudeautomation an der Technischen Hochschule Rosenheim und Leiter des Instituts für Gebäudetechnologie) beleuchtet die Gebäudeautomation als Schlüsseltechnologie der Energiewende. Holger Wallmeier (Geschäftsführer der Siganet GmbH) schafft Klarheit im Zusammenspiel von HOAI und VOB.

Stefan Ebel (Product Portfolio Manager bei Danfoss) und Christoph Adams (Key Account Manager Building Automation bei Danfoss) zeigen auf, warum die Hydraulik die Basis jeder energieeffizienten Anlage ist. Darüber hinaus leitet Christoph Adams den Workshop „Zielmärkte verstehen“. Frank Blumensatt, Key Account & Business Development Manager bei Tridium, beschäftigt sich in einem weiteren Workshop mit der Frage, wie offen offene Systeme tatsächlich sind. Diese gelten vielfach als Schlüssel für eine zukunftssichere Gebäudeautomation.

Ein besonderes Highlight ist die Panel-Diskussion mit Prof. Dr. Thomas Beyerle, Prof. Dr. Michael Krödel und Holger Wallmeier zum Thema „Markt, Law, Reality“. Moderiert wird sie von Benjamin Arnold und Tobias Müller, die beide als Senior Sales Representative bei Honeywell tätig sind. Abgerundet wird die Veranstaltung durch Raum für Networking und den persönlichen Austausch sowie ein gemeinsames Abendessen am Veranstaltungsende. Weitere Informationen, die detaillierte Agenda und eine Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung sind auf der Webseite der Veranstalter zu finden.

Thematisch passende Artikel:

Ausgabe 04/2017 Vernetzte Informationen

tab-Fachforum zur Zukunft der Gebäudeautomation

Einen umfassenden Überblick zu Entwicklungen, Trends und Zukunftsthemen der Gebäude­automation bot die erste tab-Fachforen-Reihe 2017. 300 interessierte Planer, Betreiber und Systemintegratoren...

mehr

Wege zur effektiven Umsetzung des GEG

Das 2023 verabschiedete Gebäudeenergiegesetz (GEG) setzt EU-Recht in deutsches Recht um und gilt trotz vieler Kritikpunkte als Meilenstein auf dem Weg zu einem CO2-neutralen Gebäudebestand. Für...

mehr
Ausgabe 06/2025

Gebäudeautomation in Gewerbe­immobilien

Smarte Technologien für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit

Aufgrund ihrer Größe und Nutzungsintensität bieten Gewerbeimmobilien enormes Potenzial, durch Gebäudeautomation Energie effizienter einzusetzen und Betriebskosten zu senken. Smarte und vernetzte...

mehr
Ausgabe 11-12/2009

Die Gebäudeautomation steht vor spannenden Entwicklungen

Die Haus- und Gebäudeautoma­tion ist ein Themenfeld, bei dem es in den kommenden Jahren rasante Veränderungen und spannende Entwicklungen geben wird. Die junge Branche der Gebäudeautomatisierer ...

mehr
Ausgabe 01/2018 tab intern

tab Fachforum „Zukunft der Gebäudeautomation“

Unter dem Motto Zukunft der Gebäudeautomation veranstalten der Fachverband Automation + Management für Haus + Gebäude im VDMA und der Bauverlag mit seinen Fachtiteln tab  Das Fachmedium der...

mehr