Wege zur effektiven Umsetzung des GEG

Das 2023 verabschiedete Gebäudeenergiegesetz (GEG) setzt EU-Recht in deutsches Recht um und gilt trotz vieler Kritikpunkte als Meilenstein auf dem Weg zu einem CO 2 -neutralen Gebäudebestand. Für Anwender sind die komplexen Anforderungen jedoch oft nur schwer zu erfassen. Im Danfoss InTalk am 3. Juni 2025 erläutern Spezialisten von VDMA, Aedifion und Danfoss die wichtigsten Aspekte des GEG und zeigen, wie sich mit intelligenter Gebäudeautomation alle Vorgaben erfüllen sowie CO 2 -Emissionen und Kosten dauerhaft senken lassen.

Praxisnahe Lösungen für den Arbeitsalltag

Das Online-Event mit dem Motto „GEG-konform in die Zukunft – Experten im Gespräch“ findet am 3. Juni um 11:00 Uhr statt.

Bild: Danfoss Das Online-Event mit dem Motto „GEG-konform in die Zukunft – Experten im Gespräch“ findet am 3. Juni um 11:00 Uhr statt. Bild: Danfoss 2 -Emissionen von Gebäuden. Die Komplexität der gesetzlichen Vorgaben allerdings bereitet vielen Anwendern noch immer Schwierigkeiten und hat inzwischen auch in der Politik den Ruf nach einer Vereinfachung der Regelungen laut werden lassen. Ob – und wenn ja, bis wann – solche Vereinfachungen tatsächlich umgesetzt werden, ist Stand heute indes noch offen.

Vor diesem Hintergrund bemühen sich im Danfoss Live Online-Event „RETHINK Live InTalk GEG 2025“ von 11:00 bis 12:30 Uhr drei ausgewiesene Gebäudetechnik-Spezialisten um eine Beantwortung der wichtigsten Fragen rund um das novellierte Gesetz. Unter dem Motto „GEG-konform in die Zukunft – Experten im Gespräch“ diskutieren Dr. Peter Hug, Geschäftsführer des Fachverbandes Automation und Management für Haus und Gebäude im VDMA, Dr.-Ing. Johannes Peter Fütterer, Gründer und CEO der Aedifion GmbH sowie Christoph Adams B.A., Key Account Manager – Building Automation bei Danfoss über die neuen gesetzlichen Anforderungen und stellen praxisnahe Lösungen für den Arbeitsalltag vor. Ein besonderes Augenmerk gilt der intelligenten Gebäudeautomation, deren Realisierung in § 71a GEG z. T. sogar erstmals zur Vorschrift erhoben worden ist und die auch über das GEG hinaus als effektivster und zukunftsträchtigster Weg zur Optimierung der Gebäudeenergieeffizienz betrachtet werden kann.

Best Practices aus beispielhaften Anwendungsfällen

Im Rahmen des Live Online-Events erhalten die Zuschauer detaillierte Infos darüber, wie sie die komplexen Anforderungen des neuen GEG einfach und effektiv erfüllen können – mit dem Ergebnis, dass durch die Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz sowohl CO2-Emissionen als auch Betriebskosten dauerhaft sinken. Der Beitrag, den dabei insbesondere eine intelligente Gebäudeautomation leistet, wird durch Best Practices aus beispielhaften Anwendungsfällen erläutert. Zudem gibt es Tipps zum Austausch mit Branchenexperten und zur gezielten Erweiterung des eigenen Netzwerks.

Die Teilnahme am Danfoss „RETHINK Live InTalk GEG 2025“ ist kostenfrei, erfordert aber eine Anmeldung. Nähere Infos zum Live Online-Event und zu den Panel-Teilnehmern gibt es hier. Registrierte Teilnehmer haben im Nachgang überdies Zugriff auf eine Aufzeichnung der Expertenrunde.