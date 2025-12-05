TÜV Süd: Klimarisikoanalyse für Investitionsentscheidungen unerlässlich

Bei Investitionsentscheidungen wird die Berücksichtigung von Klimarisiken immer wichtiger. Die EU-Taxonomie definiert konkrete Anforderungen an eine robuste Klimarisikobewertung, die auch Bestandteil von Nachhaltigkeitsstandards im Immobilienbereich wie DGNB oder BREEAM ist. TÜV Süd unterstützt Unternehmen dabei, Klimarisiken korrekt zu bewerten und finanzielle Risiken zu reduzieren.

Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels müssen sich Unternehmen zunehmend mit Klimarisiken auseinandersetzen. Das Instrument dafür ist eine Klimarisikoanalyse auf Grundlage der EU-Taxonomie-Verordnung. Sie ermöglicht den Nachweis, dass die Wirtschaftstätigkeiten eines Unternehmens die „Do No Significant Harm“-Anforderungen der EU-Taxonomie erfüllen und die Anpassung an den Klimawandel nicht vernachlässigt wird.

„Unternehmen profitieren von einer Klimarisikoanalyse gleich doppelt“, sagt Dr.-Ing. Ulrich Jenssen, Leiter der Abteilung Sicherheits- und Risikomanagement der TÜV Süd Industrie Service GmbH. „Zum einen könnten sie durch entsprechende Schutzmaßnahmen die Auswirkungen klimatischer Einflüsse auf ihre Gebäude und Anlagen reduzieren und dadurch entstehende Folgekosten vermeiden, zum anderen können sie gegenüber Banken und Versicherungen die Konformität mit der EU-Taxonomie nachweisen.“

Möglichen Folgen von Klimarisiken reduzieren

Im Rahmen einer Klimarisikoanalyse stellen Expertinnen und Experten von TÜV Süd zunächst auf Basis von standort- und asset-spezifischen Informationen fest, welche relevanten Risiken vorhanden sind. Im Anschluss werden mit Hilfe definierter Kriterien die Eintrittswahrscheinlichkeiten und die Auswirkungen einzelner Risiken bewertet und daraus ein Risikowert und ein Risikoprofil abgeleitet. „Damit haben Unternehmen eine gute Grundlage, um Anpassungslösungen zu entwickeln und die möglichen Folgen von Klimarisiken zu reduzieren“, erklärt Dr. Jenssen. „Zugleich erhalten die relevanten Stakeholder nachvollziehbare Aussagen, um ihre Investitionsentscheidungen treffen zu können.“

Mit der Klimarisikoanalyse von TÜV Süd lässt sich zum einen die Konformität mit der EU-Taxonomie-Verordnung nachweisen, zum anderen können die Ergebnisse auch im Rahmen von Nachhaltigkeitszertifizierungen von Gebäuden nach Standards wie DGNB oder BREEAM eingesetzt werden. Die DGNB hat TÜV Süd bereits offiziell als Anbieter professioneller Climate Risk Services (Assessment – Management – Reduction) gelistet. Weitere Informationen zur Klimarisikoanalyse von TÜV Süd sowie eine Kontaktmöglichkeit sind auf der Webseite des Unternehmens zu finden.