Siedle erweitert Unternehmensleitung

Frank Schondelmaier neuer Geschäftsführer Vertrieb

04.11.2025

Siedle stellt sich an der Unternehmensspitze breiter auf: Frank Schondelmaier hat im Oktober den Geschäftsführungsbereich Vertrieb übernommen. Der 46-Jährige Schondelmaier ist seit Oktober 2023 bei Siedle als Vertriebsleiter tätig. Nun bestellte Gabriele Siedle, Vorsitzende Geschäftsführerin der Siedle-Gruppe, ihn zum Geschäftsführer – womit er an die Seite von Peter Strobel, Jochen Cura und Christoph Weber in die Unternehmensleitung des Herstellers für Gebäudekommunikationstechnik aufrückt.

Frank Schondelmaier ist seit Oktober 2025 Geschäftsführer für den Bereich Vertrieb bei Siedle.
Bild: Siedle

„Ich freue mich, dass Frank Schondelmaier mit seiner langjährigen Vertriebs- und Managementerfahrung das Team der Geschäftsführer ergänzt. Wir haben viel vor, gerade international. Seine Expertise wird uns voranbringen“, teilt Gabriele Siedle mit. Was sie besonders freut: Schondelmaier ist gebürtiger Schwarzwälder, fest in der Gegend verwurzelt, spreche den Dialekt und „bewegt sich sprachlich ebenso sicher auf internationalem Parkett“.

Starke Weichen für die Zukunft

„In den vergangenen zwei Jahren haben wir gemeinsam die Weichen in Richtung Erneuerung gestellt, dabei hat Frank Schondelmaier viele Impulse und Ideen eingebracht und umgesetzt. Mit seiner Führungserfahrung und Dynamik ist er eine echte Verstärkung“, sagt Peter Strobel, Geschäftsführer Markt und Innovation. Unverändert bleiben die kaufmännische Geschäftsführung unter Jochen Cura und der technische Geschäftsführungsbereich unter Christoph Weber.

