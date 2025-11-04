Frank Schondelmaier neuer Geschäftsführer Vertrieb

Siedle stellt sich an der Unternehmensspitze breiter auf: Frank Schondelmaier hat im Oktober den Geschäftsführungsbereich Vertrieb übernommen. Der 46-Jährige Schondelmaier ist seit Oktober 2023 bei Siedle als Vertriebsleiter tätig. Nun bestellte Gabriele Siedle, Vorsitzende Geschäftsführerin der Siedle-Gruppe, ihn zum Geschäftsführer – womit er an die Seite von Peter Strobel, Jochen Cura und Christoph Weber in die Unternehmensleitung des Herstellers für Gebäudekommunikationstechnik aufrückt.

Starke Weichen für die Zukunft

„In den vergangenen zwei Jahren haben wir gemeinsam die Weichen in Richtung Erneuerung gestellt, dabei hat Frank Schondelmaier viele Impulse und Ideen eingebracht und umgesetzt. Mit seiner Führungserfahrung und Dynamik ist er eine echte Verstärkung“, sagt Peter Strobel, Geschäftsführer Markt und Innovation. Unverändert bleiben die kaufmännische Geschäftsführung unter Jochen Cura und der technische Geschäftsführungsbereich unter Christoph Weber.