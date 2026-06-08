Energieflüsse im Gebäude transparenter gestalten

Die Deos AG stellt seine weiterentwickelte Energiemonitoring-Lösung auf der eigenentwickelten „DEOS pro.Building Suite“ vor. Mit diesem aktuellen Produkt-Release erweitert der MSR-Lösungshersteller aus Rheine den Funktionsumfang des Energiemonitorings, verbessert bestehende Features und optimiert die Bedienbarkeit für MSR-Integratoren, Gebäudebesitzer und Betreiber.

Die neue Energiemonitoring-Version macht Energieflüsse im Gebäude noch transparenter. Grafische Visualisierungen und die Bedienoberflächen wurden umfassend weiterentwickelt.

Bild: Deos Die neue Energiemonitoring-Version macht Energieflüsse im Gebäude noch transparenter. Grafische Visualisierungen und die Bedienoberflächen wurden umfassend weiterentwickelt. Bild: Deos

Mehr Klarheit im Gebäudebetrieb: Energiedaten besser nutzen

Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Releases sind erweiterte Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten. Dafür wurden grafische Visualisierungen und die Bedienoberflächen umfassend weiterentwickelt. Ziel ist es, komplexe Datenmengen übersichtlich darzustellen und Anwendern einen schnellen Zugang zu relevanten Erkenntnissen zu ermöglichen.

Malte Veismann, Deos-Produktmanager.

Bild: Deos Malte Veismann, Deos-Produktmanager. Bild: Deos

Neu ist außerdem das Heatmap-Diagramm. Es visualisiert große Datenmengen in einer klar strukturierten Form und macht Muster, Trends sowie zeitliche oder strukturelle Anomalien deutlich erkennbar. Gerade bei der Analyse von Verbrauchs-, Betriebs- und Energiedaten unterstützt diese Darstellungsform eine effiziente Bewertung des Gebäudebetriebs.

Systemintegration ohne Umwege: Der neue Anbindungsassistent spart Zeit und Aufwand

Für eine effiziente und schnelle Systemintegration wurde ein neuer Anbindungsassistent entwickelt. Dieser unterstützt MSR-Integratoren insbesondere bei der Verarbeitung und Zuordnung von Datenpunkten und reduziert deutlich den manuellen Aufwand. Geführte Workflows, intelligente Filterfunktionen, Mehrfachbearbeitung und Drag-and-Drop Zuweisungen vereinfachen den bisherigen Bearbeitungsprozess erheblich. MSR-Integratoren profitieren dadurch von einer schnelleren Konfiguration, weniger Routinetätigkeiten und einer insgesamt effizienteren Inbetriebnahme.

Ergänzend dazu bietet die Online-Dokumentation der „pro.Building Suite“ einen direkten und verständlichen Zugriff auf relevante Systeminformationen. Da die Dokumentation online bereitgestellt wird, kann sie vom Hersteller kontinuierlich aktualisiert werden. Anwender und Integratoren erhalten damit stets Zugriff auf aktuelle Informationen zu Funktionen, Erweiterungen und Systemanwendungen.

Erweiterte Berichtsmöglichkeiten für kommunales Energiemonitoring

Mit neuen, individuell entwickelten Berichten unterstützt die Suite kommunale Betreiber dabei, Energieverbräuche strukturiert auszuwerten und nachvollziehbar zu dokumentieren. In ersten kommunalen Projekten sind diese Funktionen bereits im Einsatz und schaffen dort eine klare Grundlage für ein systematisches Energiemonitoring nach kommunalen Anforderungen, beispielsweise im Umfeld von Kom.EMS.

Monats- und Jahresauswertungen machen Verbrauchsentwicklungen transparent und helfen dabei, Auffälligkeiten, Trends und mögliche Einsparpotenziale schneller zu erkennen. Kommunen erhalten damit eine belastbare Datengrundlage, um Effizienzmaßnahmen gezielter abzuleiten, Fortschritte sichtbar zu machen und energetische Entscheidungen besser zu begründen.

Ausblick: Weiterentwicklung der Energiemonitoring-Lösung mit Fokus auf Transparenz und Anwenderorientierung

Mit dem aktuellen Produkt-Release unterstreicht Deos den Anspruch, die EMS-Lösung auf der „DEOS pro.Building Suite“ konsequent in Richtung Effizienz, Transparenz und Anwenderorientierung weiterzuentwickeln. Die neuen Funktionen unterstützen sowohl technisch versierte MSR-Integratoren als auch Gebäudebesitzer und -betreiber dabei, Gebäude datenbasiert zu optimieren, Betriebsprozesse zu vereinfachen und energetische Potenziale schneller nutzbar zu machen. Damit leistet die Suite einen wichtigen Beitrag zu einem modernen, transparenten und energieeffizienten Gebäudebetrieb.