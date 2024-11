SHK-Geschäftsklima sinkt weiter – mögliche Verbesserung 2025

Das Geschäftsklima im Bereich Haus- und Gebäudetechnik hat im dritten Quartal 2024 einen weiteren Rückgang verzeichnet und liegt mit einem Wert von -16 Punkten im negativen Bereich. Im Vergleich zu den beiden Vorquartalen zeigt sich eine leichte Verschlechterung der konjunkturellen Einschätzung, obwohl der Wert nach wie vor über dem ifo Index für die gewerbliche Wirtschaft liegt.

Das Geschäftsklima der Handwerksunternehmen liegt mit einem Wert von +15 Punkten weiterhin im positiven Bereich.

Bild: VdZ / VDS Das Geschäftsklima der Handwerksunternehmen liegt mit einem Wert von +15 Punkten weiterhin im positiven Bereich. Bild: VdZ / VDS

Geschäftsklima nach Produkt- und Wirtschaftsbereichen

Das SHK-Geschäftsklima nach Produktbereichen über die vergangenen Quartale.

Bild: VdZ / VDS Das SHK-Geschäftsklima nach Produktbereichen über die vergangenen Quartale. Bild: VdZ / VDS

Ausblick auf das kommende Quartal

Das Marktforschungsunternehmen B + L, das im Auftrag von der Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. (VdZ) und Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) die SHK-Konjunkturdaten erhebt, erwartet für das Jahr 2025 eine dynamischere Entwicklung der Wirtschaftsleistung. Dies könnte zu einer Verbesserung des Marktumfelds sowohl im Inland als auch in wichtigen Exportmärkten führen, was positive Effekte auf die Haus- und Gebäudetechnik haben dürfte.

Aktuelle Umfragen zeigen zudem, dass die Konsumneigung im Bereich privater Sanierungen im Verlauf des Jahres 2024 zunimmt. Aufgeschobene Sanierungsprojekte werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 nachgeholt. Jens J. Wischmann, Geschäftsführer von VdZ und VDS, sagt: „Die aktuelle Lage und die Erwartungen an das kommende Quartal bleiben in der SHK-Branche eingetrübt. Immerhin sehen wir derzeit eine leichte Erholung im Produktsegment Heizung. Im Sanitärbereich sind die Erwartungen gedämpft, jedoch deutet ein gestiegenes Interesse an Sanitärausstellungen auf eine mögliche Verbesserung der Absatzzahlen im Jahr 2025 hin.“