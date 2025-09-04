Geschäftsklima der Haus- und Gebäudetechnik stagniert auf niedrigem Niveau

Nach sechs Quartalen im negativen Bereich verzeichnete das Geschäftsklima der Haus- und Gebäudetechnik im 1. Quartal 2025 erstmals wieder einen positiven Wert von +1 Punkten auf der Skala von -100 bis +100. Das Geschäftsklima verharrt im zweiten Quartal 2025 mit +1 auf niedrigem Niveau.

Bild: VdZ/Viviane Wild Bild: VdZ/Viviane Wild

Blick in die Vertriebsstufen



Unterschiede bei den Produktgruppen



• Sanitär: Bereits seit 2022 negativ, erreichte der Bereich Ende 2023 seinen Tiefpunkt. Seit drei Quartalen liegt das Geschäfts klima aber wieder stabil im positiven Bereich (+6).

• Heizung: Nachfragerückgänge machten sich später bemerkbar, aber das Geschäftsklima ist auch im 2. Quartal 2025 noch im Minus (-10).

• Lüftung/Klima: Seit 2024 ebenfalls rückläufig, inzwischen wieder leicht im positiven Bereich (+2).

Ausblick für den weiteren Jahresverlauf

Die Erwartungen des Wirtschaftsbereichs an das 3. Quartal 2025 bleiben mit -1 negativ. Erste positive Impulse kommen aus dem Gebäudebestand, vor allem durch Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Der Neubau zeigt sich dagegen weiterhin schwach. Im 1. Halbjahr 2025 gingen die Fertigstellungen im Neubau zurück. Bei den Baugenehmigungen im Wohnbau zeichnet sich zwar erstmals seit langem eine leichte Trendwende ab, die Gesamtzahlen bleiben jedoch niedrig. Die Prognosen von B+L gehen für 2026 von steigender Nachfrage im Neubau und in der Sanierung aus. Das dürfte sich positiv auf die Haus- und Gebäudetechnik auswirken.



