Zusammenfassung von Erläuterungen der EU-Kommission

Leitlinien zu EPBD und Raumklimaqualität

30.04.2026

Die EU-Kommission hat Leitlinien für die Umsetzung der Europäischen Gebäuderichtlinie (EPBD) veröffentlicht. Verbände der TGA-Branche bieten mit der Zusammenfassung „EPBD und Raumklima“ einen Überblick über deren Aussagen zur Raumklimaqualität und weisen auf Umsetzungsmöglichkeiten hin.

„EPBD und Raumklima“ bietet eine Zusammenfassung von Leitlinien zum Innenraumklima, die die Europäische Kommission veröffentlicht hat.
Bild: BTGA / DEN / FGK / RLT-Herstellerverband / TGA-Repräsentanz Berlin / VDKF / VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik / VfW

„EPBD und Raumklima“ bietet eine Zusammenfassung von Leitlinien zum Innenraumklima, die die Europäische Kommission veröffentlicht hat.
Bild: BTGA / DEN / FGK / RLT-Herstellerverband / TGA-Repräsentanz Berlin / VDKF / VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik / VfW
Eine Besonderheit der Europäischen Gebäuderichtlinie vom 24. April 2024 ist, dass die EU-Mitgliedstaaten zukünftig in Regelwerken auch die Raumklimaqualität berücksichtigen müssen, um mögliche negative Auswirkungen auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Menschen, die die Räume nutzen, zu vermeiden. Die Anforderungen und Empfehlungen zum thermischen Komfort und zur Raumluftqualität gelten insbesondere für Gebäude, die neu errichtet oder umfassend saniert werden. Sie betreffen bspw. das Überwachen der Raumklimaqualität in Nichtwohngebäuden, das Verringern der Kühllast von Gebäuden und, wenn passive Maßnahmen nicht ausreichen, die Nutzung aktiver Kühllösungen.

Die Leitlinien zeigen, dass in der aktuellen EPBD ein gutes Raumklima als wesentlicher Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden betrachtet wird. Diesen gilt es ebenso zu berücksichtigen wie die Energieeffizienz. Die Verbände weisen darauf hin, dass das bestehende Regelwerk bereits Grundlagen für die Umsetzung der EPBD bietet.

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), das Deutsche Energieberater-Netzwerk (DEN) e. V., der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK), der Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. (RLT-Herstellerverband), die TGA-Repräsentanz Berlin, der VDKF – Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V., der VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik und der VfW – Bundesverband für Wohnungslüftung e. V. setzen sich für eine hohe Raumklimaqualität in Gebäuden ein. Die Übersicht „EPBD und Raumklima“ dieser TGA-Verbände steht zum Download auf der Webseite des FGK unter „Dokumente / Literatur“ bereit.

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