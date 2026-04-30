Leitlinien zu EPBD und Raumklimaqualität

Die EU-Kommission hat Leitlinien für die Umsetzung der Europäischen Gebäuderichtlinie (EPBD) veröffentlicht. Verbände der TGA-Branche bieten mit der Zusammenfassung „EPBD und Raumklima“ einen Überblick über deren Aussagen zur Raumklimaqualität und weisen auf Umsetzungsmöglichkeiten hin.

„EPBD und Raumklima“ bietet eine Zusammenfassung von Leitlinien zum Innenraumklima, die die Europäische Kommission veröffentlicht hat.

Bild: BTGA / DEN / FGK / RLT-Herstellerverband / TGA-Repräsentanz Berlin / VDKF / VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik / VfW „EPBD und Raumklima“ bietet eine Zusammenfassung von Leitlinien zum Innenraumklima, die die Europäische Kommission veröffentlicht hat. Bild: BTGA / DEN / FGK / RLT-Herstellerverband / TGA-Repräsentanz Berlin / VDKF / VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik / VfW

Die Leitlinien zeigen, dass in der aktuellen EPBD ein gutes Raumklima als wesentlicher Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden betrachtet wird. Diesen gilt es ebenso zu berücksichtigen wie die Energieeffizienz. Die Verbände weisen darauf hin, dass das bestehende Regelwerk bereits Grundlagen für die Umsetzung der EPBD bietet.

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), das Deutsche Energieberater-Netzwerk (DEN) e. V., der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK), der Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. (RLT-Herstellerverband), die TGA-Repräsentanz Berlin, der VDKF – Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V., der VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik und der VfW – Bundesverband für Wohnungslüftung e. V. setzen sich für eine hohe Raumklimaqualität in Gebäuden ein. Die Übersicht „EPBD und Raumklima“ dieser TGA-Verbände steht zum Download auf der Webseite des FGK unter „Dokumente / Literatur“ bereit.