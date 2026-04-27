Expertise und Erfahrungen in Verbandsarbeit einbringen

Oppermann Regelgeräte ist neues Fördermitglied des BTGA

27.04.2026

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA) e.V. konnte die Oppermann Regelgeräte GmbH als neues Fördermitglied begrüßen. Das Familienunternehmen mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen ist Entwickler, Hersteller und Lieferant für die komplette Sensorik der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, für anspruchsvolle Komponenten und Systeme des Brandschutzes sowie der Gas- und Kohlenstoffmonoxid-Warntechnik.

Clemens Schickel (r.) überreicht Marco Zorcic die BTGA-Mitgliedsurkunde.
Bild: ST / BTGA e.V.

Clemens Schickel (r.) überreicht Marco Zorcic die BTGA-Mitgliedsurkunde.
Bild: ST / BTGA e.V.
„Wir freuen uns, Fördermitglied des BTGA zu sein und uns aktiv in den Verband einzubringen“, sagt Marco Zorcic, Geschäftsführer Technik der Oppermann Regelgeräte GmbH. „Zahlreiche Themen, die der BTGA in seinen Fachbereichen ‚Gebäudetechnik‘, ‚Kältetechnik‘ und ‚Elektrotechnik‘ aktiv vorantreibt, passen zu den von uns entwickelten, innovativen Lösungen. Hier möchten wir unsere Expertise und unsere Erfahrungen in die Verbandsarbeit einbringen und zur Weiterentwicklung der Branche beitragen.“

Clemens Schickel, Geschäftsführer Technik des BTGA, überreichte die Mitgliedsurkunde im Rahmen der Messe Light + Building Mitte März in Frankfurt am Main. „Wir heißen die Oppermann Regelgeräte GmbH herzlich willkommen und freuen uns auf das wertvolle Fachwissen, das das Unternehmen in den BTGA einbringt“, sagte Clemens Schickel.

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