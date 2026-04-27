Oppermann Regelgeräte ist neues Fördermitglied des BTGA

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA) e.V. konnte die Oppermann Regelgeräte GmbH als neues Fördermitglied begrüßen. Das Familienunternehmen mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen ist Entwickler, Hersteller und Lieferant für die komplette Sensorik der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, für anspruchsvolle Komponenten und Systeme des Brandschutzes sowie der Gas- und Kohlenstoffmonoxid-Warntechnik.

Clemens Schickel (r.) überreicht Marco Zorcic die BTGA-Mitgliedsurkunde.

Bild: ST / BTGA e.V. Clemens Schickel (r.) überreicht Marco Zorcic die BTGA-Mitgliedsurkunde. Bild: ST / BTGA e.V.

Clemens Schickel, Geschäftsführer Technik des BTGA, überreichte die Mitgliedsurkunde im Rahmen der Messe Light + Building Mitte März in Frankfurt am Main. „Wir heißen die Oppermann Regelgeräte GmbH herzlich willkommen und freuen uns auf das wertvolle Fachwissen, das das Unternehmen in den BTGA einbringt“, sagte Clemens Schickel.