Praxisnahe Grundlage für die Planung, Errichtung und Betrieb

VDI 4645 E: Wärmepumpenanlagen in Wohngebäuden planen und betreiben

22.04.2026

Wärmepumpen spielen eine zentrale Rolle bei der Defossilisierung des Gebäudesektors. Gleichzeitig stellen sie hohe Anforderungen an die fachgerechte Auslegung und Integration in bestehende oder neue Heizsysteme. Die Richtlinie VDI 4645 E richtet sich an Planende, Handwerksbetriebe und Fachleute, die Wärmepumpenanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern konzipieren und umsetzen. Sie beschreibt die erforderlichen Schritte von der Voruntersuchung und Konzepterstellung bis hin zur vollständigen Detailplanung.

Hydraulische Schaltungen, Dimensionierung und Kostenbetrachtung

Die Richtlinie behandelt hydraulische Schaltungen sowie der Dimensionierung von Anlagenkomponenten. Darüber hinaus enthält sie Hinweise zur Dokumentation, zur Inbetriebnahme der Anlage und zur Unterweisung der Betreibenden. Auch Kostenbetrachtungen fließen in die Richtlinie ein, sodass wirtschaftliche Aspekte bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden können. Das sinnvolle Zusammenwirken mit weiteren Wärmeerzeugern sowie mit Komponenten der Wärmespeicherung, -verteilung und -übergabe wird ebenfalls behandelt.

Checklisten und Praxisbeispiele als Planungshilfe

Die VDI 4645 E soll eine qualitätsgesicherte Umsetzung von Wärmepumpenheizungen fördern.
Bild: VDI

Die VDI 4645 E soll eine qualitätsgesicherte Umsetzung von Wärmepumpenheizungen fördern.
Bild: VDI
Der Anhang der Richtlinie enthält Checklisten und Beispiele zur Unterstützung der praktischen Vorgehensweise bei der Planung. Damit bietet die VDI 4645 E ein umfassendes Werkzeug, das den gesamten Prozess von der ersten Analyse bis zum laufenden Betrieb abdeckt und eine qualitätsgesicherte Umsetzung von Wärmepumpenheizungen fördert.

Die Richtlinie VDI 4645 E „Heizungsanlagen mit elektrisch betriebenen Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern – Planung, Errichtung, Betrieb" ist im März 2026 als Entwurf erschienen und kann bei DIN Media bezogen werden. Einsprüche zum Entwurf sind bis zum 31.05.2026 über das elektronische Einspruchsportal oder per E-Mail an möglich.

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